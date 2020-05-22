В Судаке спасатели вызволили застрявшего в грязи мужчину

Судакские спасатели вызволили из грязевого плена мужчину, который в течение пяти часов не мог выбраться из ила реки Суук-Су в районе мыса Алчак-Кая. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым.

Инцидент произошел сегодня днем. На пульт оперативного дежурного поступил сигнал о том, что в илистом дне реки Суук-Су застрял мужчина. Он выбился из сил и самостоятельно выбраться на сушу не может.

К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена Судакского отряда "КРЫМ-СПАС".

- Спасатели в специальных изолирующих костюмах "Стрелец" спустились к пострадавшему, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов. - С помощью веревки его извлекли на берег и на носилках эвакуировали в безопасное место.

Пленника речки Суук-Су отмыли от грязи, завернули в одеяло и напоили горячим чаем. Затем пострадавшего передали медработникам.

- Мужчина находился в грязи около пяти часов и за это время получил переохлаждение, - уточнил министр.