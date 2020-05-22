В Волгоградской области сиделку арестовали за убийство подопечной

Еланский районный суд Волгоградский области постановил взять под стражу сиделку, подозреваемую в убийстве пожилой женщины. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Фигурантку задержали накануне. В ходе допроса она дала признательные показания. На судебном заседании подозреваемая не возражала против заключения под стражу. Срок пресечения - до 21 июля.

По информации пресс-службы областного управления СК, 20 мая в одном из частных домов Елани обнаружили тело 85-летней местной жительницы. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате механической асфиксии, а также перелома подъязычной кости. У погибшей также сломаны ребра. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство.

Пенсионерка нуждалась в постороннем уходе. Около четырех месяцев назад родственники наняли ей 51-летнюю сиделку. По версии следствия, вечером 19 мая пьяная соцработница избила ногами лежачую, а затем задушила ее. Затем сиделка сообщила в правоохранительные органы, что ее подопечная скончалась. При этом она попыталась замаскировать убийство под некриминальную смерть.