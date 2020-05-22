В Нижнем Тагиле водители автобусов устроили гонки

Двое тагильских водителей устроили погоню друг за другом на автобусах с пассажирами, а потом пустили в ход кулаки, и один из дебоширов побил другого палкой.

Полиция выяснила личности сотрудников коммерческого предприятия, которые устроили потасовку, когда находились на маршруте, рассказал "РГ" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он уточнил, что среди пассажиров пострадавших нет.

Полицейские детально проанализировали видеозапись и сейчас проводят проверку, по итогам которой примут обоснованное решение.

- На мой взгляд, причиной такого поведения водителей транспортных средств могло стать желание опередить друг друга с целью сбора максимально большего количества пассажиров, находившихся на конечной остановке, - сказал полковник Горелых.