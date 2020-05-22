В Свердловской области умер заболевший COVID-19 монах

Скончался насельник Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря монах Пимен (Шуваев). Как сообщается на портале Екатеринбургской епархии, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Ранее, напомним, по предписанию Роспотребнадзора два верхотурских монастыря закрыли на карантин, после того, как там был выявлен COVID-19. Были проведены все необходимые в таких случаях противоэпидемические мероприятия: установка контактов и их изоляция, постконтактное тестирование, дезинфекция.

На сайте Свято-Николаевского монастыря указано, что в в связи с эпидемиологической обстановкой в Верхотурье доступ в местные монастыри и храмы прихожан и паломников временно приостановлен - вплоть до отмены ограничений.

Между тем

В пресс-службе УрФУ сообщили сегодня, что в общежитии университета на улице Малышева, 140 выявлен случай заражения COVID-19. "Обеспечена изоляция проживающих в корпусе 35 студентов, усилен дезинфекционный режим", - рассказали в вузе.