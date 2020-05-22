Режиссер "Заражения" Стивен Содерберг написал в изоляции три сценария

Важный американский кинематографист Стивен Содерберг, постановщик, в том числе, столь популярного у россиян триллера "Заражения", отрапортовал, что в самоизоляции провел время продуктивно, написав три сценария. В том числе продолжение своего дебюта - ставшего большим событием инди-фильма 1989 года "Секс, ложь и видео".

Информация данная была им озвучена в интервью для NightCap Live.

По словам Содербега, когда в Нью-Йорке, довольно сильно пострадавшем от распространения новой коронавирусной инфекции, был объявлен карантин, он тут же принялся за работу. Дабы остаться "организованным и продолжать ясно мыслить".

Результатом чего и стали три сценария, с которыми Стивен управился за шесть-семь недель. При этом один из них - полностью оригинальный, "с нуля", еще один кинематографист доработал из старого, переписав, тогда как третий - это адаптация книги.

Что ценно, оригинальный скрипт - именно продолжение "Секса, лжи и видео". Идею которого он уже некоторое время вынашивал, ожидая удобного случая приступить. И тут вот такая оказия как раз.

Адаптации же - это криминальный роман "Город Солнца" (City of the Sun) Дэвида Левьена (соавтора сценария "Тринадцати друзей Оушена") - первый в серии. В нем полицейский занимается расследованием пропажи подростка.