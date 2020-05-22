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22.05.2020 12:01
Рубрика: Общество

Ряд регионов почти готов к третьему этапу снятия ограничительных мер

Текст: Светлана Ментюкова
Ряд регионов РФ уже достиг некоторых показателей, установленных для перехода к третьему этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

"Для каждого этапа у нас абсолютно четко определены в методических рекомендациях критерии перехода, в том числе необходимо определенное количество тестирований. Для третьего этапа - это 110 тестов на 100 тысяч населения ежедневно, это большая цифра, но на сегодняшний день значительная часть субъектов уже ее достигли", - сказала глава российского санитарного ведомства.

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Как уже сообщала "РГ", 10 мая Роспотребнадзор разослал в регионы методические рекомендации по снятию ограничительных мер. Предусмотрены три этапа, но когда каждый из них начинать, должен решать глава региона, исходя из эпидемиологической ситуации. Должны учитываться коэффициент распространения инфекции (среднее число людей, которых инфицирует один больной до его изоляции), свободный коечный фонд и охват тестированием.

В Роспотребнадзоре напомнили, что на всех этапах обязательным будет режим самоизоляции для людей из групп риска - для тех, кто старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями.

Фото: mos.ru
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Такие меры предосторожности Анна Попова объяснила возможными отдаленными последствиями влияния коронавирусной инфекции COVID-19 на здоровье человека в целом.

"Этим сейчас занимаются ученые всего мира. Очень важно понимать, как же в дальнейшем организм будет реагировать: он забудет об этом вирусе, просто имея иммунитет, или какие-то последствия в зависимости от тех или иных проявлений, от тяжести заболеваний, будут преследовать его еще какое-то время", - отметила она.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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