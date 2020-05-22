Россия подготовила видеокурс по ПДД для киргизских школьников

Российские военные автоинспекторы, несущие службу на авиабазе ОДКБ Кант в Киргизии, подготовили для местных школьников серию видеоуроков по правилам дорожного движения. Информацию об этой акции подтвердили в отделе информационного обеспечения подразделения.

Как пояснили представители авиабазы, за основу курса были взяты обучающие фильмы, которые в яркой и интересной форме напоминают об основных правилах для участников дорожного движения.

Всего военнослужащие подготовили восемь видеозанятий по различным темам, которые помогут детям и взрослым избежать неприятных ситуаций на дороге.

Справка "РГ"

Авиабаза Кант - военный аэродром, используемый в рамках Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Была создана в 2003 году.