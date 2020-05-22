Новости

В Уфе восьмиклассник с друзьями угнал маршрутную "ГАЗель" и попал в ДТП 10:16
Депутат МГД: Большинство москвичей соблюдают масочный и перчаточный режимы 10:07
Тульский губернатор поддержал медсестру, работавшую в купальнике 10:03
Новгородских полицейских обвинили в избиении подозреваемого в педофилии 09:59
Похороны с участием 500 человек в Адыгее проверила прокуратура 09:57
Минобороны подписало контракт на постройку двух вертолетоносцев 09:51
Наталья Сергунина: ВДНХ в онлайн-режиме отметит День славянской письменности и культуры 09:50
На Ставрополье скончались еще два пациента с коронавирусом 09:49
Суд оставил под стражей экс-депутата Быкова, обвиняемого в убийстве 09:45
Бюджетные модели Ravon со значком Chevrolet добрались до дилеров 09:42
Житель Камчатки заплатит шесть миллионов за добычу краснокнижных кречетов 09:42
Стресс и клещи: как подготовить собаку к дачному сезону 09:40
В Барнауле в больнице скорой помощи произошла вспышка COVID-19 09:32
В Саратовской области обнаружили подпольный нефтезавод 09:30
Мэр Иркутска поручил проверить укладку асфальта в лужи 09:18
В Челябинской области умер 25-й пациент с COVID-19 09:11
В Чите задержали мужчину, призывавшего не соблюдать самоизоляцию 09:03
Чего не стоит опасаться при покупке машины с пробегом 09:00
Как в Гродно археологи возвращают к жизни старинные часы 09:00
В ЕАО из-за взрыва газа в доме погиб мужчина 08:58
Военных экологов забросят на Ямал для уборки металлолома 08:46
В Томске спасли пациента с переломами двадцати ребер 08:46
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,2 километра 08:39
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России 08:28
Вскрытие выявило особенность в легких пациентов, умерших от COVID-19 08:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
22 мая 2020 г.

Указ губернатора Сахалинской области от 22 мая 2020 года № 53 "О внесении изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 24.03.2020 № 17, от 27.03.2020 № 18, от 31.03.2020 № 19, от 03.04.2020 № 22, от 06.04.2020 № 23, от 10.04.2020 № 25, от 14.04.2020 № 26, от 16.04.2020 № 27, от 21.04.2020 № 31, от 24.04.2020 № 32, от 29.04.2020 № 34, от 05.05.2020 № 38, от 08.05.2020 № 41, от 08.05.2020 № 42, от 18.05.2020 № 47, от 20.05.2020 № 48, следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.5 исключить.

1.2. Подпункт 3.6 считать подпунктом 3.5.

2. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией