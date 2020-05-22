Тремасов возглавит Департамент денежно-кредитной политики ЦБ РФ

Департамент денежно-кредитной политики Банка России с 1 июня возглавит Кирилл Тремасов, а нынешний руководитель департамента Алексей Заботкин с того же дня станет заместителем председателя Банка России, курирующим ДКП.

Тремасов - известный финансовый аналитик, создатель популярного телеграм-канала MMI (@russianmacro), в котором он активно комментировал и нередко критиковал денежно-кредитную политику Банка России. В 2014-2017 годах он был директором Департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития, в последнее время работал в ИК "Локо-Инвест".

Заботкин возглавлял Департамент денежно-кредитной политики Банка России с 2018 года, в ЦБ он пришел из "ВТБ Капитала". Должность зампреда - куратора этого блока оставалась вакантной, это направление непосредственно курировала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.