Постановление правительства Тюменской области от 22 мая 2020 года № 306-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

Новости

Жителям Подмосковья с 25 мая разрешат пользоваться каршерингом 20:39
Реестр получателей господдержки среди НКО утвердят в июне 20:38
Задержана женщина, распространявшая фейки об умерших от COVID-19 в Москве 20:37
С 25 мая на Дону начнется ослабление режима самоизоляции 20:14
В Петербурге восстановили граффити с портретом Данилы Багрова 20:10
Всех приезжающих в Великобританию будут отправлять на карантин с 8 июня 19:58
Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице 19:48
Московский кинотеатр "Горизонт" закрывается 19:39
Собянин установил доплаты работникам организаций соцобслуживания 19:34
Видео: Дэвид Линч опубликовал безумный мультфильм и прогнозы погоды 19:30
Порошенко обвиняют в незаконном вывозе картин великих художников 19:24
В Новгороде рассказали, зачем памятник "Тысячелетие России" обработали хлором 19:22
Жена и дети Павла Погребняка также заболели коронавирусом 19:21
Производство машин в России упало на 79% 19:11
Минск разочарован решением США о выходе из Договора по открытому небу 19:09
Губернатор Подмосковья призвал граждан старше 65 лет оставаться дома 19:04
Трое граждан КНДР предстанут перед судом за нападение на пограничников РФ 19:00
В Судаке спасатели вызволили застрявшего в грязи мужчину 18:59
Володин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Пакистане 18:53
В Подмосковье открываются автосалоны и офисы продаж жилья 18:52
В Анапе женщина не пустила в подъезд семью без масок 18:51
Раскрыты подробности массового убийства бойцов Нацгвардии Украины 18:48
Звезды "Благих знамений" сыграют в новом комедийном сериале BBC 18:47
Летом в детсадах будут работать дежурные группы 18:34
Шум, издаваемый лангустами, оказался одним из самых громких в мире 18:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
22 мая 2020 г.

Постановление правительства Тюменской области от 22 мая 2020 года № 306-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

Дата подписания 22 мая 2020 г.
Опубликован 22 мая 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. Подпункт 3.3 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3.3. образовательный процесс (включая программы дополнительного образования) в зданиях всех образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность в Тюменской области, за исключением:

реализации общеобразовательных и профессиональных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий до завершения их освоения и проведения аттестации обучающихся в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, учебными планами и календарными учебными графиками вышеуказанных образовательных программ;

деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), предоставляющих дошкольное образование и (или) оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, в части работы дежурных групп (с соблюдением в указанных группах санитарного режима);

деятельности образовательных организаций Регионального отделения ДОСААФ России Тюменской области по подготовке граждан по военноучетным специальностям в соответствии с планом-заданием штаба Центрального военного округа, включая прием у курсантов выпускных экзаменов, а также квалификационных экзаменов в государственной инспекции безопасности дорожного движения для курсантов, прошедших подготовку по специальностям водителей транспортных средств;

деятельности образовательных организаций, предоставляющих среднее профессиональное образование, по организации и проведению итоговой аттестации в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, учебными планами и календарными учебными графиками образовательных программ среднего профессионального образования;".

2. В приложении № 2 к постановлению:

2.1. в разделе 1:

2.1.1. пункт 18 исключить, изменив последующую нумерацию пунктов.

2.2. в разделе 2:

2.2.1. Подпункт 5.3 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5.3. Оказание услуг каждому посетителю осуществлять на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.".

2.2.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.".

Губернатор области А.В.Моор



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией