Постановление правительства Тюменской области от 22 мая 2020 года № 306-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. Подпункт 3.3 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3.3. образовательный процесс (включая программы дополнительного образования) в зданиях всех образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность в Тюменской области, за исключением:

реализации общеобразовательных и профессиональных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий до завершения их освоения и проведения аттестации обучающихся в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, учебными планами и календарными учебными графиками вышеуказанных образовательных программ;

деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), предоставляющих дошкольное образование и (или) оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, в части работы дежурных групп (с соблюдением в указанных группах санитарного режима);

деятельности образовательных организаций Регионального отделения ДОСААФ России Тюменской области по подготовке граждан по военноучетным специальностям в соответствии с планом-заданием штаба Центрального военного округа, включая прием у курсантов выпускных экзаменов, а также квалификационных экзаменов в государственной инспекции безопасности дорожного движения для курсантов, прошедших подготовку по специальностям водителей транспортных средств;

деятельности образовательных организаций, предоставляющих среднее профессиональное образование, по организации и проведению итоговой аттестации в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, учебными планами и календарными учебными графиками образовательных программ среднего профессионального образования;".

2. В приложении № 2 к постановлению:

2.1. в разделе 1:

2.1.1. пункт 18 исключить, изменив последующую нумерацию пунктов.

2.2. в разделе 2:

2.2.1. Подпункт 5.3 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5.3. Оказание услуг каждому посетителю осуществлять на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.".

2.2.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.".

Губернатор области А.В.Моор







