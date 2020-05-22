В Эстонии с 1 июня разрешат массовые мероприятия

При соблюдении правил социального дистанцирования с первого летнего месяца будут разрешены киносеансы, концерты, ярмарки, фестивали, посещение музеев и выставок, проведение конференций. Правда, на мероприятиях смогут участвовать не больше 50 человек, а на свежем воздухе максимально разрешенное количество участников - не более 100 человек.

С июня снова можно проводить время в казино и залах игровых автоматов, однако нужно соблюдать требование 50-процентной заполняемости помещений, а общее количество играющих не должно превышать 50 человек, а работникам и клиентам должны быть доступны средства дезинфекции. Кстати, напоминают местные источники, ранее сообщалось, что кинотеатры в Эстонии собирались открыть на месяц позже - с 1 июля.

Как информировал 22 мая департамент здоровья Эстонии, всего заражение коронавирусом в республики зафиксировано у 1800 человек. Эпидемия унесла жизни 64 человек.