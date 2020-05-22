В Роскачестве рассказали, как защитить свой смартфон

Как пишут в своем исследовании эксперты Роскачества, смартфоны знают о нас абсолютно все - как мы выглядим по утрам, сколько зарабатываем, с кем общаемся. Поэтому крайне важно помнить о цифровой безопасности и соблюдать определенные правила при использовании гаджета.

Существует несколько способов мошенничества: например, от имени реальных контактов мошенники отправляют жертвам SMS-сообщения со ссылками, переход по которым подвергает смартфон действию вируса. Тематически эти ссылки связаны с повесткой дня - сегодня это все, что касается COVID-19, удаленной работы и экономического кризиса.

Также практикуется введение держателя банковской карты в заблуждение, когда ему звонят мошенники под видом представителей банка с целью выманить у него конфиденциальную информацию, либо вынудить совершить денежный перевод - напрямую или опосредованно, через установку "фирменного приложения", которое крадет деньги.

Есть приложения, которые крадут пароли и персональные данные, могут загружаться даже в легальные интернет-магазины. Сначала хакеры загружают безобидные программы, выглядящие как фонарик или пасьянс, а уже потом с апдейтом добавляют к ним вирусное содержание.

Кроме того, мошенники часто создают фальшивые Wi-Fi сети общественного пользования. Если владелец смартфона подключается к такой сети и с ее помощью посещает сайт, то злоумышленник получает доступ к логину и паролю жертвы на этом сайте, а также возможность действовать на нем от имени обладателя смартфона. Эксперты предупреждают, что в смартфонах малоизвестных компаний может предустанавливаться ПО рекламного характера.

"Попавшись на один из таких крючков, можно получить огромный шлейф проблем - лишиться денег, столкнуться с утечкой данных и персональной информации, которые могут нанести урон репутации. Главная рекомендация, которую дает Центр цифровой экспертизы Роскачества - не концентрировать всю свою жизнь в одном устройстве, иначе вместе с доступом к устройству могут "утечь" и все ваши секреты", - говорит Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

Специалисты Роскачества рекомендуют загружать на свой смартфон только официальные приложения из App Store - магазина приложений Apple и Play Маркет - магазина приложений на операционной системе Android. По возможности следует общественных сетей Wi-Fi, особенно незащищенных паролем. Настоятельно не рекомендуется пользоваться общественным Wi-Fi для доступа в мобильный банк. Не вводите номер карты нигде, кроме как на официальных и известных интернет-площадках для покупок. Обязательно вводите пароли, особенно в банковские приложения, вручную, а не оставляйте их в памяти девайса: украсть пароли из кэша гораздо проще, чем вам кажется.