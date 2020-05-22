В США скончался один из старейших сотрудников Белого дома

Бывший дворецкий Белого дома, служивший при 11 президентах, скончался от коронавируса. Он начал работать в резиденции в 1957 году при президенте Дуайте Эйзенхауэре, сообщил телеканал NBC.

"Рузвельта Джермана не стало на 92 году жизни. Он был в числе старейших сотрудников. Начинал с должности уборщика. В годы правления президента Джона Кеннеди его повысили до дворецкого", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В Белом доме Рузвельт Джерман проработал до 2012 года и вышел на пенсию во время президентства Барака Обамы.