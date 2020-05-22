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22.05.2020,  
11:48
Текст:  Тимур Алимов

Великий и ужасный: в США оценили роль Т-34 в мировом танкостроении

Появление Т-34 на полях сражений Великой Отечественной войны застигло врасплох войска нацистов. Советская машина казалась непробиваемой и могла без особых трудностей уничтожать немецкие танки. Несмотря на имевшиеся недостатки, даже спустя 80 лет в мире можно заметить влияние Т-34 на танкостроение. Такое мнение высказал журналист издания Popular Mechanics Дэвид Хэмблинг.
Фото: Jacob H. Smith, U.S. Army / wikimedia.org
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26-тонный средний танк был построен по революционной для своего времени концепции. Большинство танков были либо "неуклюжими кораблями", либо быстрыми, но слабыми танкетками. Объединение скорости, хорошей защиты и большой огневой мощи казалось проблемой и требовало инновационного дизайна. Советские конструкторы смогли с этим справиться.

Самым необычным во внешнем виде Т-34 были наклонные поверхности - такая конструктивная особенность увеличивала вероятность того, что снаряд попросту отскочит и не пробьет корпус. Для танка был разработан новый тип стали, сочетавший твердость и пластичность. Такая комбинация оказалась невероятно эффективной.

- Один из экипажей сообщил, что совершил 23 выстрела 37-миллиметровыми снарядами, но ему удалось лишь заклинить башню советского танка, - приводит автор воспоминания немецкого офицера.

С 76-мм орудием Т-34 выстреливал шестикилограммовым бронебойным снарядом, который на расстоянии 900 метров пробивал броню толщиной более пяти сантиметров. Позже танк получил 85-мм пушку, которая оставалась эффективной всю войну и в течение нескольких следующих десятилетий.

Еще одним важным показателем эффективности была высокая динамика - 500-сильный двигатель обеспечивал впечатляющую скорость почти в 55 километров в час. Эта характеристика продемонстрировала свою жизненную важность во время Курской битвы, превосходная мобильность Т-34 позволила в условиях ближнего боя свести на нет преимущество немецких танков в огневой мощи.

- Немецкий генерал фон Клейст назвал Т-34 "лучшим танком в мире" и предложил рейху скопировать его, а не создавать свой собственный. Хотя эта идея была отброшена, наклонная броня Т-34 оказала сильное влияние на следующий немецкий танк, "Пантеру", - отмечает Хамблинг.

У Т-34 были и серьезные недостатки. Из-за небольшой башни, вмещавшей только двух человек, командир выполнял функции стрелка, что снижало ситуационную осведомленность. И в целом обзор поля боя был затруднен. В большинстве ранних машин отсутствовала радиостанция. Длительные марши по пересеченной местности становились утомительными для членов экипажа, так как у танка не было амортизаторов, а коробка передач достаточно часто выходила из строя.

Фото: Serguei S. Dukachev / wikimedia.org
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Автор отмечает, что в ЦРУ в свое время провели подробный анализ характеристик советского танка, чтобы доказать его невысокую эффективность. После этого многие западные эксперты называли Т-34 "самым переоцененным" танком Второй мировой.

- Однако факт в том, что Красная армия выиграла и во многом благодаря большому количеству танков. За время войны было построено феноменальное количество Т-34, - пишет Хамблинг.

К концу Второй мировой войны и в первые годы после нее многие танки разных стран мира устарели. Т-34 оставался в эксплуатации десятилетиями. Его и сейчас можно обнаружить в арсеналах Намибии, Лаоса, Боснии и Герцеговины. Надежность танка доказывает и курьезный случай на Украине в 2014 году, когда двое мужчин в военном мемориале забрались в Т-34 и успешно запустили двигатель.

Эксперименты с тяжелыми танками конструкторов оказались в эволюционном тупике. Все современные и перспективные бронемашины создаются по формуле "скорость - наклонная броня - мощная пушка", которую первым воплотил в себе легендарный Т-34, резюмирует автор.

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