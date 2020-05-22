Вильфанд: Снег в третьей декаде мая в Центральной России бывает раз в 30 лет

Снег на третьей неделе мая относится к редким погодным явлениям. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, такое событие фиксируется один раз в 25-30 лет. "Связано это со свежим арктическим воздухом, который поступает в центр Европейской России", - цитирует РИА Новости метеоролога.

Напомним, в Москве 20 мая резко похолодало и выпал снег. Также Гидрометцентр предупредил о мокром снеге в центре Европейской России в ночь на 21 мая. Однако такой снег, по словам синоптиков, не задерживается на земле, так как почва уже хорошо прогрета.