Вулкан Этна на Сицилии выбросил пепел на высоту 4,5 км

Крупнейший действующий вулкан Европы Этна в пятницу выбросил столб пепла на высоту 4,5 км над уровнем моря, сообщает агентство ANSA.

Пепловый шлейф протянулся в северо-восточном направлении. Как отмечается, инциденту присвоен оранжевый код авиационной опасности. Мельчайшие вулканические частицы при попадании в двигатель могут вызвать его возгорание.

Вулкан, находящийся на острове Сицилия, проснулся месяц назад. Тогда из юго-восточного кратера потекли потоки лавы, а столбы дыма и пепла достигали в высоту до 3 км.