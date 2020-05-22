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22 мая 2020 г.

Постановление правительства Забайкальского края от 21 мая 2020 года № 169 "Об установлении величины прожиточного минимума в Забайкальском крае за I квартал 2020 года"

Дата подписания 21 мая 2020 г.
Опубликован 22 мая 2020 г.

В соответствии со статьей 1 Закона Забайкальского края от 18 февраля 2009 года № 134-33K "О порядке установления величины прожиточного минимума в Забайкальском крае", в целях реализации Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Забайкальского края постановляет:

Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Забайкальском крае за I квартал 2020 года, за исключением случаев установления величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии и величины прожиточного минимума для детей в целях определения размера ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) после 31 декабря 2018 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет:

на душу населения - 12 735 рублей 68 копеек;

для трудоспособного населения - 13 220 рублей 96 копеек;

для пенсионеров - 10 066 рублей 27 копеек;

для детей - 13 479 рублей 66 копеек.

Губернатор Забайкальского края А.М.Осипов



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