Храм Гроба Господня в Иерусалиме откроют после двух месяцев карантина

Храм Воскресения (Гроба Господня) в Старом городе Иерусалима откроется для верующих в воскресенье, 24 мая. Об этом сообщается на портале Православного Греческого Патриархата Иерусалима.

"В связи с изменением (эпидемиологической - ред.) обстановки на Святой Земле мы, главы трех церквей (греческой православной, католической и армянской апостольской - ред.), хранители Базилики Гроба Господня и Воскресения, хотим сообщить, что начиная с ближайшего воскресенья 24-го мая святыня вновь будет доступна верующим для посещения и молитвы", - говорится в заявлении Патриархата.

Число посетителей храма будет регламентироваться - оно будет ограничено не более, чем 50 посетителями по соображениям безопасности и во избежание новой вспышки коронавируса.

Вход в Базилику будет доступен людям без симптомов заболевания и при обязательном ношении маски. Также верующие обязаны соблюдать двухметровую дистанцию и воздерживаться от физического контакта и прикосновений к святыням (камням, иконам, облачению клириков).