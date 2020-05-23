Испания разрешит въезд в страну туристов с 1 июля

Испания откроется для иностранных туристов в июле. Они уже могут планировать свои каникулы, заявил испанский премьер Педро Санчес.

По его словам, Испании нужен туризм. Начиная с июля, возобновится въезд иностранных туристов на условиях безопасности. "Мы будем гарантировать, чтобы туристы не подвергались никакому риску, и чтобы они также не привозили риск в нашу страну", - особо отметил Санчес.

Между тем ассоциация отелей на Майорке проводит предварительные переговоры с британскими и немецкими туристическими компаниями об организации приезда в июле туристов.

Напомним, в конце апреля власти Испании представили план по снятию ограничений из-за коронавируса, состоящий из четырех этапов. В этой связи министерство здравоохранения еженедельно изучает перспективы перехода определенных территорий на более продвинутые стадии так называемой "деэскалации". При этом учитываются эпидемиологическая ситуация и готовность медицинских служб к возможному ухудшению обстановки.