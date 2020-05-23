Испытания "Бука" и "Смерча" в Венесуэле показали на видео

Military exercises have been carried out on Orchila island recently including this BM-30 Smerch pic.twitter.com/CZ0RsTn5DM— CNW (@ConflictsW) May 22, 2020
Американский портал The Drive обратил внимание на то, что армия Венесуэлы в рамках учений направила контингент сил на остров Ла-Орчила у побережья страны в Карибском море.
Он включает в себя ЗРК "Бук-М2Э", а также артиллерийские установки БМ-21 "Град" и БМ-30 "Смерч". В издании отмечают, что эта демонстрация силы происходит в тот момент, когда президент Николас Мадуро пообещал сопровождать пять иранских танкеров, перевозящих около 1,5 миллиона баррелей бензина в порт страны. Лидер Венесуэлы поклялся блокировать любые попытки США захватить эти суда в открытом море.
Видео испытаний ЗРК и артустановок было опубликовано в Сети.
"Мы стали свидетелями военных учений... на острове Ла Орчила, в ходе которых были испытаны самые точные ракетные системы для защиты вод и берегов", - заявил позже по телевидению Мадуро.
Он уточнил, что испытания прошли в рамках более масштабных учений "Боливарианский щит". Она призвана повысить способности страны реагировать на любую иностранную агрессию.
Despite maduro saying that Buk was also being tested on Isla Orchilla, new photos allow this video to be geolocated to Paraguana in falcon. Buk, S-125 deployed to the Paraguana Peninsula in Falcon. Smerch and Grad were deployed to Isla Orchila though#Venezuela pic.twitter.com/OQV9YiLGiR— CNW (@ConflictsW) May 22, 2020