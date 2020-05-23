Испытания "Бука" и "Смерча" в Венесуэле показали на видео

Венесуэла продемонстрировала возможности ЗРК "Бук-М2Э" и установок БМ-21 "Град" и БМ-30 "Смерч".

Military exercises have been carried out on Orchila island recently including this BM-30 Smerch pic.twitter.com/CZ0RsTn5DM — CNW (@ConflictsW) May 22, 2020

Американский портал The Drive обратил внимание на то, что армия Венесуэлы в рамках учений направила контингент сил на остров Ла-Орчила у побережья страны в Карибском море.

Он включает в себя ЗРК "Бук-М2Э", а также артиллерийские установки БМ-21 "Град" и БМ-30 "Смерч". В издании отмечают, что эта демонстрация силы происходит в тот момент, когда президент Николас Мадуро пообещал сопровождать пять иранских танкеров, перевозящих около 1,5 миллиона баррелей бензина в порт страны. Лидер Венесуэлы поклялся блокировать любые попытки США захватить эти суда в открытом море.

Видео испытаний ЗРК и артустановок было опубликовано в Сети.

"Мы стали свидетелями военных учений... на острове Ла Орчила, в ходе которых были испытаны самые точные ракетные системы для защиты вод и берегов", - заявил позже по телевидению Мадуро.

Он уточнил, что испытания прошли в рамках более масштабных учений "Боливарианский щит". Она призвана повысить способности страны реагировать на любую иностранную агрессию.