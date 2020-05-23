Указ главы Республики Крым от 23 мая 2020 года № 170-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 14 апреля 2020 года № 106-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

Внести в Указ Главы Республики Крым от 14 апреля 2020 года № 106-У "Об установлении в Республике Крым дополнительных мер социальной поддержки, предоставляемых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) следующие изменения:

подпункт 1.1.4 подпункта 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1.1.4 в размере 10000 рублей на каждого ребенка, гражданина Российской Федерации, в возрасте от 16 до 18 лет (при условии рождения ребенка с 1 января 2002 года по 10 мая 2004 года включительно), одному из родителей (усыновителей, опекуну (попечителю).".

Глава Республики Крым С.Аксенов







