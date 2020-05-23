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23.05.2020,  
14:31
Текст:  Майя Бирюкова

Минобороны опубликовало зрелищные кадры боевой подготовки танкистов

Минобороны России опубликовало в интернете зрелищный ролик о боевой подготовке танкистов. За несколько часов видео собрало десятки восторженных комментариев.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
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Кадры боевой подготовки были сняты в разное время года. В ролике показаны маневрирование, стрельбы на огромной скорости. Бронированные машины с блеском преодолевают водные препятствия, штурмуют преграды. Танки не только движутся по полигонам, но и мастерски поражают цели.

Съемки велись как со стороны наблюдателей, так и с самого танка. Время от времени появляются кадры, снятые через прицел, а также внутри кабины. Видео смонтировано очень динамично: в Минобороны озаглавили ролик как "Захватывающие кадры боевой подготовки танкистов" - это вполне отражает суть происходящего.

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