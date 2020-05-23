На страховые выплаты медикам с COVID-19 выделили 11,5 млрд рублей

Обеспечить дополнительные гарантии врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, поручил президент. Если они заболеют вирусом на рабочем месте и это станет причиной временной нетрудоспособности, то им положена единовременная страховая выплата в размере 68811 рублей.

Ранее правительство установило перечень заболеваний и осложнений, при развитии которых из-за вируса медработникам положена страховка. В него вошли острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей без развития пневмонии, вирусная пневмония, токсическое поражение печени, сепсис, легочный отек и легочная эмболия, печеночная и почечная недостаточности, ряд других диагнозов. Также было утверждено временное положение о страховых случаях, которое будет действовать до конца года и позволит оперативно назначать компенсации пострадавшим врачам и другим медработникам.