Подписан закон о запрете участвовать в выборах судимым за преступления

Запрет коснется тех, кто был осужден за преступления средней тяжести, среди них мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, склонение к потреблению наркотиков, а также убийство новорожденного. Всего в перечень входят 55 таких преступлений.

Ограничения распространяются на граждан, имеющих на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.