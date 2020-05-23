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23.05.2020 15:05
Рубрика: Власть

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Текст: Галина Мисливская
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах разных уровней. Помимо электронной формы, документ предусматривает также голосование по почте.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В документе впервые вводится на федеральном уровне понятие "дистанционного электронного голосования" (без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения).

Решение об использовании такой формы при проведении выборов в органы государственной власти, местного самоуправления, референдума субъекта РФ или местного референдума будет принимать Центризбирком. Такие правила прописаны для голосования по почте.

Расширен перечень выборов для голосования на цифровых участках

Кроме того, поправки расширяют возможности досрочного голосования на выборах всех уровней, если этого требуют соображения защиты здоровья избирателей и создания максимального удобства для реализации ими своих прав. Речь идет о труднодоступных регионах, проживающие там избиратели смогут проголосовать досрочно не ранее, чем за 15 дней до дня голосования. В других случаях период "досрочки" составит не более 10 дней, а если голосование проводится вне помещения участка (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и т.п.) - до семи дней.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Также увеличен перечень уважительных причин, по которым гражданин может проголосовать на дому. Помимо состояния здоровья, это может быть уход за больным или "иные уважительные причины, не позволяющие прибыть в помещение для голосования".

Еще одна важная новелла этого закона - возможность собирать подписи в поддержку кандидатов через "Единый портал государственных и муниципальных услуг". Таким образом, может быть получено не более половины от числа необходимых подписей. Регионы вправе устанавливать и другие лимиты в пределах этого объема. Законом ужесточаются требования к подписным листам на выборах в региональные парламенты: допустимое количество недостоверных и недействительных подписей сокращается с 10 до 5 процентов от общего количества.

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