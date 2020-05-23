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23.05.2020 06:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье женщину будут судить за фейк о коронавирусе

Текст: Артем Красиков

В Амурской области жительницу Белогорска обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации (статья 207.1 УК РФ).

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По данным регионального следственного управления СК РФ, 21 апреля обвиняемая разослала в мессенджере голосовое сообщение, в котором были недостоверные сведения о количестве выявленных случаев коронавирусной инфекции, а также случаях заражения медицинских работников.

"Следствием собрана необходимая доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.

Подозреваемой грозит штраф до 700 тысяч рублей или исправительные работы сроком до одного года.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Криминал Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Пандемия коронавируса COVID-19

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