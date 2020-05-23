В Приамурье женщину будут судить за фейк о коронавирусе

В Амурской области жительницу Белогорска обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации (статья 207.1 УК РФ).

По данным регионального следственного управления СК РФ, 21 апреля обвиняемая разослала в мессенджере голосовое сообщение, в котором были недостоверные сведения о количестве выявленных случаев коронавирусной инфекции, а также случаях заражения медицинских работников.

"Следствием собрана необходимая доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.

Подозреваемой грозит штраф до 700 тысяч рублей или исправительные работы сроком до одного года.