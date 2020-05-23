СФ предложил проводить медосвидетельствование всех иностранцев без виз

Совет Федерации предлагает проводит медицинское освидетельствование иностранцев, прибывающих в Росси без виз.

Для этого планируется внести изменения в законы "О правовом положении иностранных граждан в РФ", "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации", сообщает РИА Новости.

Тех, кто прибывает в РФ в порядке, не требующем визы, или находится в стране длительный срок (более 30 дней), предлагается обязать проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование.

Ранее медосвидетельствование требовалось лишь тем иностранцам, которые получали вид на жительство или патент для работы.