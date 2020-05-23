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23.05.2020 14:19
Рубрика: Власть

СФ предложил проводить медосвидетельствование всех иностранцев без виз

Совет Федерации предлагает проводит медицинское освидетельствование иностранцев, прибывающих в Росси без виз.

В Совфеде предлагают прописать в законе порядок введения самоизоляции

Для этого планируется внести изменения в законы "О правовом положении иностранных граждан в РФ", "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации", сообщает РИА Новости.

Тех, кто прибывает в РФ в порядке, не требующем визы, или находится в стране длительный срок (более 30 дней), предлагается обязать проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование.

Ранее медосвидетельствование требовалось лишь тем иностранцам, которые получали вид на жительство или патент для работы.

Власть Работа власти Общество Соцсфера Миграция Законодательная власть Совет Федерации

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