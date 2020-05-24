Болгарские музыканты устроили "спектакль протеста" у здания правительства

Болгарские танцоры и музыканты вышли на демонстрацию с требованием открыть для учеников свои школы.

Как сообщает портал БНР, работники сферы искусства устроили перед зданием местного правительства танцевальный спектакль в знак протеста с избирательными ограничительными мерами, принятыми руководством республики. Митингующие выразили недовольство тем, что их отрасль остается "под карантином", несмотря на то, что, к примеру, спортивные залы стали открыты для посещения.

"Мы можем танцевать без масок, потому что фитнесом тоже занимаются без масок, - заявляют участники акции. - В зале можем не держать друг друга за руки и соблюдать дистанцию".

Кроме того, протестующие призывают власти обеспечить им финансовую поддержку и возместить все расходы за аренду помещений и зарплаты учителям за последние три месяца.