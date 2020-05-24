Джоан Роулинг рассказала, как "родился" Гарри Поттер

Британская писательница Джоан К. Роулинг, известная благодаря септологии о Гарри Поттере, поделилась с поклонниками воспоминаниями о написании первой книги. Некоторые места и события способствовали появлению четких образов основных героев, а архитектурные особенности отдельных зданий напрямую повлияли на внешний вид Хогвартса и Косого переулка.

В своей записи в Twitter Роулинг рассказала о том, что подумывает создать отдельный раздел на своем сайте, посвященный всему тому, что непосредственно связано с написанием приключений о "мальчике, который выжил". В частности, она развеяла прочно укоренившееся убеждение о том, что создала свое произведение в кофейне The Elephant House. Она начала работать над своим проектом за несколько лет до того, как стала заядлой посетительницей этого места, но отдельные главы там все же были написаны:

I was thinking of putting a section on my website about all the alleged inspirations and birthplaces of Potter. I"d been writing Potter for several years before I ever set foot in this cafe, so it"s not the birthplace, but I *did* write in there so we"ll let them off! https://t.co/xDOsrbiZwu — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 21, 2020

Кроме того, она никогда не была в замечательном книжном магазине в Порту, атмосфера которого у многих вызывает вполне предсказуемый ряд ассоциаций:

For instance, I never visited this bookshop in Oporto. Never even knew of its existence! It’s beautiful and I wish I *had* visited it, but it has nothing to do with Hogwarts! pic.twitter.com/f83rxBeeyY — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 21, 2020

Место рождения Гарри Поттера на самом деле ничуть не привлекательней вымышленного лондонского сателлита под названием Литтл Уингинг, где вырос Гарри. В начале своего литературного пути Роулинг арендовала комнату в квартире над спортивным магазином в Клапамском узле к юго-западу от столицы, где пересекается множество железнодорожных путей. Именно в этом здании появились первые строки о юном волшебнике. А вот замысел созрел в поезде, курсирующем между Манчестером и Лондоном:

This is the true birthplace of Harry Potter, if you define 'birthplace' as the spot where I put pen to paper for the first time.* I was renting a room in a flat over what was then a sports shop. The first bricks of Hogwarts were laid in a flat in Clapham Junction. pic.twitter.com/HVORnPVboK — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 21, 2020

Еще один кирпичный дом (на этот раз - в Манчестере), представленный фотографией из личного архива, был в далеком 1991 году отелем (правда, автор признается, что не уверена в своих воспоминаниях - возможно, это снимок другого дома, но очень похожего). Проведя там одну ночь, Роулинг наутро придумала игру в квиддич:

This building is in Manchester and used to be the Bourneville Hotel (Pretty sure it's this building. It might be the one along). Anyway, I spent a single night there in 1991, and when I left next morning, I'd invented Quidditch. pic.twitter.com/gNzAanTw20 — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 21, 2020

Она также развеяла слухи о том, что Хогвартс представляет собой квинтэссенцию эдинбургской архитектуры. Но "Гарри Поттер и Дары Смерти" она закончила писать в отеле The Balmoral во втором по численности городе Шотландии, тут действительно не поспоришь:

I sometimes hear Hogwarts was based on one or other of Edinburgh’s schools, but that’s 100% false, too. Hogwarts was created long before I clapped eyes on any of them! I did finish Hallows in the Balmoral, though, & I can’t lie, I’d rate it a smidge higher than the Bournville. pic.twitter.com/Evt0ttqfYH — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 21, 2020

Прояснив важные для нее моменты, писательница приступила к детальному разбору более мелких гипотез фанатов, подтверждая или опровергая их, а также попутно делясь другими интересными подробностями, с которыми можно ознакомиться в ее блоге.