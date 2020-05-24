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Джоан Роулинг рассказала, как "родился" Гарри Поттер

Новости
    24.05.2020, 17:08
Текст:   Юлия Авакова

Британская писательница Джоан К. Роулинг, известная благодаря септологии о Гарри Поттере, поделилась с поклонниками воспоминаниями о написании первой книги. Некоторые места и события способствовали появлению четких образов основных героев, а архитектурные особенности отдельных зданий напрямую повлияли на внешний вид Хогвартса и Косого переулка.

В своей записи в Twitter Роулинг рассказала о том, что подумывает создать отдельный раздел на своем сайте, посвященный всему тому, что непосредственно связано с написанием приключений о "мальчике, который выжил". В частности, она развеяла прочно укоренившееся убеждение о том, что создала свое произведение в кофейне The Elephant House. Она начала работать над своим проектом за несколько лет до того, как стала заядлой посетительницей этого места, но отдельные главы там все же были написаны:

Кроме того, она никогда не была в замечательном книжном магазине в Порту, атмосфера которого у многих вызывает вполне предсказуемый ряд ассоциаций:

Место рождения Гарри Поттера на самом деле ничуть не привлекательней вымышленного лондонского сателлита под названием Литтл Уингинг, где вырос Гарри. В начале своего литературного пути Роулинг арендовала комнату в квартире над спортивным магазином в Клапамском узле к юго-западу от столицы, где пересекается множество железнодорожных путей. Именно в этом здании появились первые строки о юном волшебнике. А вот замысел созрел в поезде, курсирующем между Манчестером и Лондоном:

Еще один кирпичный дом (на этот раз - в Манчестере), представленный фотографией из личного архива, был в далеком 1991 году отелем (правда, автор признается, что не уверена в своих воспоминаниях - возможно, это снимок другого дома, но очень похожего). Проведя там одну ночь, Роулинг наутро придумала игру в квиддич:

Она также развеяла слухи о том, что Хогвартс представляет собой квинтэссенцию эдинбургской архитектуры. Но "Гарри Поттер и Дары Смерти" она закончила писать в отеле The Balmoral во втором по численности городе Шотландии, тут действительно не поспоришь:

Прояснив важные для нее моменты, писательница приступила к детальному разбору более мелких гипотез фанатов, подтверждая или опровергая их, а также попутно делясь другими интересными подробностями, с которыми можно ознакомиться в ее блоге.

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