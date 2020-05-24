Путин поздравил "Комсомолку" с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил "Комсомольскую правду" с 95-летием выхода первого номера, отметив ее "фирменный", всегда узнаваемый стиль. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

"Легендарная "Комсомолка" прошла большой творческий путь, вписала яркие, незабываемые страницы в историю отечественных СМИ", - заявил Владимир Путин. На страницах газеты печатались известные писатели и поэты, политики и общественные деятели, мэтры репортажа и публицистики, подчеркнул он. "И конечно, мы всегда будем помнить военных корреспондентов и сотрудников "Комсомольской правды", которые в годы Великой Отечественной войны честно выполняли свой профессиональный, гражданский долг, проявляли беспримерный героизм и мужество. Многие из них не вернулись домой", - отметил глава государства.

И сегодня коллектив газеты бережет и развивает традиции, стремится сохранять флагманские позиции на российском медиарынке, продолжил президент. Читатели высоко ценят "фирменный", всегда узнаваемый стиль любимой "Комсомолки", заключил он.