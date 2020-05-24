Путин поздравил Патриарха с Днем тезоименитства

Президент поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства, отметив его высокую пастырскую миссию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Патриарх многие годы преданно служит РПЦ, людям и Отечеству​​​.

"Ваши неустанные заботы об утверждении в обществе незыблемых духовно-нравственных идеалов и семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения снискали Вам самое глубокое уважение", - заявил Владимир Путин и подчеркнул вклад Предстоятеля РПЦ в укрепление исторических, культурных, патриотических традиций страны.