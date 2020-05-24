Расширение открытости КНР содействует восстановлению мировой экономики

Новости

Участник Bad Balance Купер погиб в пожаре вместе с матерью 18:03
Раненному в Дагестане спецназовцу стало лучше 18:02
Болгарские музыканты устроили "спектакль протеста" у здания правительства 17:42
На Кубани озвучены "карантинные" правила отдыха для туристов 17:41
Умер Народный артист России Тамерлан Нугзаров 17:17
Джоан Роулинг рассказала, как "родился" Гарри Поттер 17:08
Умер прославленный африканский музыкант Мори Канте 16:48
С коронавирусом госпитализирована 48-летняя актриса Алена Бабенко 16:35
Шнуров и Пригожин поспорили о "чудовищном положении" артистов 16:34
В Минздраве рассказали, как назначаются страховые выплаты медикам 16:28
Джейсону Стейтему нашли подходящую роль в киновселенной Marvel 16:10
Во Франции начали отбирать права за использование телефона за рулем 16:00
ДНР подавила позиции украинских силовиков на окраине Донецка 15:48
Полиция Берлина преградила повару-бунтарю путь к зданию рейхстага 15:48
В Пермском крае умерло пять пациентов с коронавирусом 15:43
Метеорологи прогнозируют "неспокойный" сезон ураганов в Атлантике 15:43
В Москве голый мужчина устроил дебош на улице 15:37
Собянин: 300 тысяч человек наводят порядок в Москве 15:25
В Новосибирской области от COVID-19 скончались еще два человека 15:22
Жители Ленобласти на руках перенесли легковушку для проезда пожарных 15:17
В Испании с 26 мая объявят 10-дневный траур по жертвам коронавируса 15:15
В Челябинской области приступили к снятию ограничений 15:00
Воробьев рассказал о следующем этапе снятия ограничений в Подмосковье 14:44
Renault разрабатывает модный универсал, который станет преемником Largus 14:41
В День славянской письменности россияне поют "Подмосковные вечера" онлайн 14:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
24.05.2020 14:49
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Расширение открытости КНР содействует восстановлению мировой экономики

Перед лицом изменений мировой обстановки и конъюнктуры Китай продолжит твердо придерживаться курса на расширение открытости внешнему миру, обеспечивать стабильность функционирования цепочек производства и поставок, содействовать реформам и развитию посредством расширения своей открытости. Об этом говорится в докладе о работе правительства, представленном 22 мая на рассмотрение 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Китай будет в целом сохранять стабильность во внешней торговле и активизировать привлечение и использование иностранных инвестиций. КНР будет значительно сокращать негативный список, регламентирующий доступ иностранных инвестиций на китайский рынок, и разрабатывать негативный список для трансграничной торговли услугами, содействовать реализации новой очереди инновационных пилотных проектов в сфере торговли услугами, а также на высшем уровне подготовиться к проведению 3-й Китайской международной выставки импортных товаров.

Китай будет вместе с партнерами совместными усилиями реализовывать инициативу "Один пояс и один путь", способствовать либерализации и упрощению процедур в области торговли и инвестиций. Страна продолжит решительно отстаивать многостороннюю торговую систему, содействовать заключению соглашений о всестороннем региональном экономическом партнерстве, продвигать переговорный процесс по соглашению о создании зоны свободной торговли Китай - Япония - Республика Корея и т. д., совместно претворять в жизнь положения соглашения о первой фазе торговой сделки между КНР и США.

Все эти меры являются прямым продолжением политики углубления реформ и расширения открытости Китая, а также реальным претворением в жизнь инициатив, представленных председателем КНР Си Цзиньпином на специальном саммите лидеров "Группы двадцати" (G20) по реагированию на пандемию новой коронавирусной инфекции COVID-19 и очередной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Как вторая крупнейшая экономика мира, Китай будет твердо придерживаться курса на расширение открытости внешнему миру, что сыграет важную роль в деле сохранения стабильного функционирования глобальных цепочек производства и поставок в сложной эпидемической ситуации. Влияние эпидемии COVID-19 на экономику Китая краткосрочно. Судя по основным показателям китайской экономики, долгосрочная позитивная тенденция развития не изменилась. Даже на фоне пандемии коронавируса в первом квартале этого года приток прямых иностранных инвестиций в КНР составил 33,6 миллиарда долларов. По данным Министерства промышленности и информатизации КНР, увеличить капиталовложения в китайский рынок намерены около 40 процентов предприятий с иностранным капиталом.

Неизменное расширение открытости внешнему миру укрепит уверенность иностранных инвесторов в китайском рынке. Китай поступательно и наилучшим образом реализует закон об иностранных инвестициях, оптимизирует деловую среду в стране и обеспечивает стабильное функционирование глобальных цепочек производства и поставок в целях восстановления мировой экономики.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Алиханов прокомментировал слова О’Брайена о “кинжале в сердце Европы”
Крымские обсерваторы станут платными для всех приезжих
МИД: Обвинения США против РФ по "открытому небу" вызывают хохот
В Минздраве назвали условие остановки распространения коронавируса в РФ
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом