Расширение открытости КНР содействует восстановлению мировой экономики

Китай будет в целом сохранять стабильность во внешней торговле и активизировать привлечение и использование иностранных инвестиций. КНР будет значительно сокращать негативный список, регламентирующий доступ иностранных инвестиций на китайский рынок, и разрабатывать негативный список для трансграничной торговли услугами, содействовать реализации новой очереди инновационных пилотных проектов в сфере торговли услугами, а также на высшем уровне подготовиться к проведению 3-й Китайской международной выставки импортных товаров.

Китай будет вместе с партнерами совместными усилиями реализовывать инициативу "Один пояс и один путь", способствовать либерализации и упрощению процедур в области торговли и инвестиций. Страна продолжит решительно отстаивать многостороннюю торговую систему, содействовать заключению соглашений о всестороннем региональном экономическом партнерстве, продвигать переговорный процесс по соглашению о создании зоны свободной торговли Китай - Япония - Республика Корея и т. д., совместно претворять в жизнь положения соглашения о первой фазе торговой сделки между КНР и США.

Все эти меры являются прямым продолжением политики углубления реформ и расширения открытости Китая, а также реальным претворением в жизнь инициатив, представленных председателем КНР Си Цзиньпином на специальном саммите лидеров "Группы двадцати" (G20) по реагированию на пандемию новой коронавирусной инфекции COVID-19 и очередной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Как вторая крупнейшая экономика мира, Китай будет твердо придерживаться курса на расширение открытости внешнему миру, что сыграет важную роль в деле сохранения стабильного функционирования глобальных цепочек производства и поставок в сложной эпидемической ситуации. Влияние эпидемии COVID-19 на экономику Китая краткосрочно. Судя по основным показателям китайской экономики, долгосрочная позитивная тенденция развития не изменилась. Даже на фоне пандемии коронавируса в первом квартале этого года приток прямых иностранных инвестиций в КНР составил 33,6 миллиарда долларов. По данным Министерства промышленности и информатизации КНР, увеличить капиталовложения в китайский рынок намерены около 40 процентов предприятий с иностранным капиталом.

Неизменное расширение открытости внешнему миру укрепит уверенность иностранных инвесторов в китайском рынке. Китай поступательно и наилучшим образом реализует закон об иностранных инвестициях, оптимизирует деловую среду в стране и обеспечивает стабильное функционирование глобальных цепочек производства и поставок в целях восстановления мировой экономики.