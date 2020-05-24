За сутки в России подтвержденo 8599 случаев COVID-19 в 84 субъектах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 43,91% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва - 2516
- 2. Московская область - 862
- 3. Санкт-Петербург - 384
- 4. Нижегородская область - 221
- 5. Ростовская область - 152
- 6. Красноярский край - 146
- 7. Калужская область - 123
- 8. Самарская область - 121
- 9. Иркутская область - 120
- 10. Республика Дагестан - 113
- 11. Брянская область - 111
- 12. Ярославская область - 107
- 13. Ханты-Мансийский АО - 102
- 14. Республика Саха (Якутия) - 99
- 15. Волгоградская область - 98
- 16. Тульская область - 97
- 17. Пензенская область - 97
- 18. Саратовская область - 97
- 19. Ульяновская область - 97
- 20. Архангельская область - 95
- 21. Чувашская Республика - 95
- 22. Краснодарский край - 92
- 23. Республика Татарстан - 90
- 24. Свердловская область - 90
- 25. Рязанская область - 88
- 26. Курская область - 85
- 27. Белгородская область - 82
- 28. Республика Башкортостан - 81
- 29. Новосибирская область - 81
- 30. Кабардино-Балкарская Республика - 80
- 31. Ставропольский край - 77
- 32. Тамбовская область - 75
- 33. Алтайский край - 71
- 34. Орловская область - 68
- 35. Кировская область - 68
- 36. Смоленская область - 67
- 37. Липецкая область - 65
- 38. Республика Северная Осетия - 62
- 39. Челябинская область - 62
- 40. Ивановская область - 61
- 41. Хабаровский край - 61
- 42. Новгородская область - 60
- 43. Омская область - 60
- 44. Владимирская область - 59
- 45. Ленинградская область - 57
- 46. Республика Тыва - 52
- 47. Приморский край - 51
- 48. Астраханская область - 50
- 49. Республика Адыгея - 49
- 50. Тюменская область - 45
- 51. Воронежская область - 44
- 52. Республика Ингушетия - 44
- 53. Калининградская область - 43
- 54. Пермский край - 43
- 55. Оренбургская область - 42
- 56. Республика Марий Эл - 41
- 57. Вологодская область - 40
- 58. Тверская область - 37
- 59. Мурманская область - 32
- 60. Республика Мордовия - 32
- 61. Камчатский край - 32
- 62. Забайкальский край - 31
- 63. Ямало-Ненецкий АО - 29
- 64. Томская область - 28
- 65. Карачаево-Черкесская Республика - 25
- 66. Республика Коми - 24
- 67. Чеченская Республика - 24
- 68. Псковская область - 23
- 69. Республика Калмыкия - 23
- 70. Республика Бурятия - 19
- 71. Удмуртская Республика - 18
- 72. Республика Карелия - 16
- 73. Кемеровская область - 15
- 74. Амурская область - 15
- 75. Республика Хакасия - 11
- 76. Костромская область - 7
- 77. Магаданская область - 5
- 78. Республика Алтай - 3
- 79. Еврейская АО - 3
- 80. Курганская область - 2
- 81. Сахалинская область - 2
- 82. Республика Крым - 2
- 83. Чукотский АО - 1
- 84. г. Севастополь - 1
Всего в России зарегистрировано 344 481 случая (+2,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За последние сутки умерли 153 человека:
- Белгородская область - 1
- Калужская область - 3
- Липецкая область - 1
- Московская область - 5
- Орловская область - 2
- Смоленская область - 2
- Тамбовская область - 1
- Тверская область - 2
- Москва - 59
- Санкт-Петербург - 20
- Астраханская область - 2
- Волгоградская область - 1
- Республика Дагестан - 14
- Республика Северная Осетия - Алания - 4
- Республика Марий Эл - 1
- Республика Чувашия - 1
- Кировская область - 1
- Нижегородская область - 5
- Самарская область - 1
- Саратовская область - 2
- Свердловская область - 2
- Ханты-Мансийский АО - 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 1
- Челябинская область - 1
- Новосибирская область - 2
- Омская область - 2
- Томская область - 5
- Республика Бурятия - 1
- Республика Саха (Якутия) - 1
- Камчатский край - 4
- Амурская область - 4
- Умерли за весь период пандемии 3 541 человек.
- За сутки выписано 5 363 выздоровевших:
- Белгородская область - 5
- Брянская область - 58
- Владимирская область - 9
- Воронежская область - 28
- Ивановская область - 5
- Калужская область - 30
- Костромская область - 5
- Курская область - 30
- Липецкая область - 71
- Московская область - 357
- Орловская область - 37
- Рязанская область - 18
- Смоленская область - 22
- Тамбовская область - 44
- Тульская область - 11
- Ярославская область - 10
- Москва - 2427
- Республика Карелия - 22
- Республика Коми - 15
- Архангельская область - 19
- Вологодская область - 7
- Калининградская область - 4
- Ленинградская область - 38
- Мурманская область - 10
- Новгородская область - 7
- Санкт-Петербург - 328
- Республика Адыгея - 5
- Республика Калмыкия - 6
- Республика Крым - 1
- Краснодарский край - 41
- Астраханская область - 18
- Волгоградская область - 7
- Ростовская область - 51
- Севастополь - 1
- Республика Дагестан - 265
- Кабардино-Балкарская Республика - 7
- Республика Северная Осетия - Алания - 82
- Чеченская Республика - 1
- Ставропольский край - 7
- Республика Башкортостан - 39
- Республика Марий Эл - 7
- Республика Мордовия - 11
- Республика Татарстан - 82
- Удмуртская Республика - 1
- Республика Чувашия - 31
- Пермский край - 50
- Кировская область - 18
- Нижегородская область - 141
- Оренбургская область - 47
- Пензенская область - 93
- Самарская область - 58
- Саратовская область - 62
- Ульяновская область - 36
- Курганская область - 4
- Свердловская область - 19
- Тюменская область - 34
- Ханты-Мансийский АО - 34
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 34
- Челябинская область - 65
- Республика Алтай - 1
- Республика Хакасия - 3
- Алтайский край - 16
- Красноярский край - 11
- Иркутская область - 18
- Кемеровская область - 6
- Новосибирская область - 9
- Омская область - 36
- Томская область - 44
- Республика Бурятия - 44
- Республика Саха (Якутия) - 36
- Забайкальский край - 10
- Камчатский край - 73
- Приморский край - 26
- Магаданская область - 3
- Хабаровский край - 13
- Еврейская автономная область - 37
- Чукотский автономный округ - 2
За весь период выписано 113 299 выздоровевших.