За сутки в России подтвержденo 8599 случаев COVID-19 в 84 субъектах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 43,91% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое:

1. Москва - 2516 2. Московская область - 862 3. Санкт-Петербург - 384 4. Нижегородская область - 221 5. Ростовская область - 152 6. Красноярский край - 146 7. Калужская область - 123 8. Самарская область - 121 9. Иркутская область - 120 10. Республика Дагестан - 113 11. Брянская область - 111 12. Ярославская область - 107 13. Ханты-Мансийский АО - 102 14. Республика Саха (Якутия) - 99 15. Волгоградская область - 98 16. Тульская область - 97 17. Пензенская область - 97 18. Саратовская область - 97 19. Ульяновская область - 97 20. Архангельская область - 95 21. Чувашская Республика - 95 22. Краснодарский край - 92 23. Республика Татарстан - 90 24. Свердловская область - 90 25. Рязанская область - 88 26. Курская область - 85 27. Белгородская область - 82 28. Республика Башкортостан - 81 29. Новосибирская область - 81 30. Кабардино-Балкарская Республика - 80 31. Ставропольский край - 77 32. Тамбовская область - 75 33. Алтайский край - 71 34. Орловская область - 68 35. Кировская область - 68 36. Смоленская область - 67 37. Липецкая область - 65 38. Республика Северная Осетия - 62 39. Челябинская область - 62 40. Ивановская область - 61 41. Хабаровский край - 61 42. Новгородская область - 60 43. Омская область - 60 44. Владимирская область - 59 45. Ленинградская область - 57 46. Республика Тыва - 52 47. Приморский край - 51 48. Астраханская область - 50 49. Республика Адыгея - 49 50. Тюменская область - 45 51. Воронежская область - 44 52. Республика Ингушетия - 44 53. Калининградская область - 43 54. Пермский край - 43 55. Оренбургская область - 42 56. Республика Марий Эл - 41 57. Вологодская область - 40 58. Тверская область - 37 59. Мурманская область - 32 60. Республика Мордовия - 32 61. Камчатский край - 32 62. Забайкальский край - 31 63. Ямало-Ненецкий АО - 29 64. Томская область - 28 65. Карачаево-Черкесская Республика - 25 66. Республика Коми - 24 67. Чеченская Республика - 24 68. Псковская область - 23 69. Республика Калмыкия - 23 70. Республика Бурятия - 19 71. Удмуртская Республика - 18 72. Республика Карелия - 16 73. Кемеровская область - 15 74. Амурская область - 15 75. Республика Хакасия - 11 76. Костромская область - 7 77. Магаданская область - 5 78. Республика Алтай - 3 79. Еврейская АО - 3 80. Курганская область - 2 81. Сахалинская область - 2 82. Республика Крым - 2 83. Чукотский АО - 1 84. г. Севастополь - 1

Всего в России зарегистрировано 344 481 случая (+2,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки умерли 153 человека:

Белгородская область - 1 Калужская область - 3 Липецкая область - 1 Московская область - 5 Орловская область - 2 Смоленская область - 2 Тамбовская область - 1 Тверская область - 2 Москва - 59 Санкт-Петербург - 20 Астраханская область - 2 Волгоградская область - 1 Республика Дагестан - 14 Республика Северная Осетия - Алания - 4 Республика Марий Эл - 1 Республика Чувашия - 1 Кировская область - 1 Нижегородская область - 5 Самарская область - 1 Саратовская область - 2 Свердловская область - 2 Ханты-Мансийский АО - 2 Ямало-Ненецкий автономный округ - 1 Челябинская область - 1 Новосибирская область - 2 Омская область - 2 Томская область - 5 Республика Бурятия - 1 Республика Саха (Якутия) - 1 Камчатский край - 4 Амурская область - 4 Умерли за весь период пандемии 3 541 человек. За сутки выписано 5 363 выздоровевших: Белгородская область - 5 Брянская область - 58 Владимирская область - 9 Воронежская область - 28 Ивановская область - 5 Калужская область - 30 Костромская область - 5 Курская область - 30 Липецкая область - 71 Московская область - 357 Орловская область - 37 Рязанская область - 18 Смоленская область - 22 Тамбовская область - 44 Тульская область - 11 Ярославская область - 10 Москва - 2427 Республика Карелия - 22 Республика Коми - 15 Архангельская область - 19 Вологодская область - 7 Калининградская область - 4 Ленинградская область - 38 Мурманская область - 10 Новгородская область - 7 Санкт-Петербург - 328 Республика Адыгея - 5 Республика Калмыкия - 6 Республика Крым - 1 Краснодарский край - 41 Астраханская область - 18 Волгоградская область - 7 Ростовская область - 51 Севастополь - 1 Республика Дагестан - 265 Кабардино-Балкарская Республика - 7 Республика Северная Осетия - Алания - 82 Чеченская Республика - 1 Ставропольский край - 7 Республика Башкортостан - 39 Республика Марий Эл - 7 Республика Мордовия - 11 Республика Татарстан - 82 Удмуртская Республика - 1 Республика Чувашия - 31 Пермский край - 50 Кировская область - 18 Нижегородская область - 141 Оренбургская область - 47 Пензенская область - 93 Самарская область - 58 Саратовская область - 62 Ульяновская область - 36 Курганская область - 4 Свердловская область - 19 Тюменская область - 34 Ханты-Мансийский АО - 34 Ямало-Ненецкий автономный округ - 34 Челябинская область - 65 Республика Алтай - 1 Республика Хакасия - 3 Алтайский край - 16 Красноярский край - 11 Иркутская область - 18 Кемеровская область - 6 Новосибирская область - 9 Омская область - 36 Томская область - 44 Республика Бурятия - 44 Республика Саха (Якутия) - 36 Забайкальский край - 10 Камчатский край - 73 Приморский край - 26 Магаданская область - 3 Хабаровский край - 13 Еврейская автономная область - 37 Чукотский автономный округ - 2

За весь период выписано 113 299 выздоровевших.