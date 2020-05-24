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24.05.2020 10:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтвержденo 8599 случаев COVID-19 в 84 субъектах

Текст: Любовь Проценко

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 43,91% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое:
  1. 1. Москва - 2516
  2. 2. Московская область - 862
  3. 3. Санкт-Петербург - 384
  4. 4. Нижегородская область - 221
  5. 5. Ростовская область - 152
  6. 6. Красноярский край - 146
  7. 7. Калужская область - 123
  8. 8. Самарская область - 121
  9. 9. Иркутская область - 120
  10. 10. Республика Дагестан - 113
  11. 11. Брянская область - 111
  12. 12. Ярославская область - 107
  13. 13. Ханты-Мансийский АО - 102
  14. 14. Республика Саха (Якутия) - 99
  15. 15. Волгоградская область - 98
  16. 16. Тульская область - 97
  17. 17. Пензенская область - 97
  18. 18. Саратовская область - 97
  19. 19. Ульяновская область - 97
  20. 20. Архангельская область - 95
  21. 21. Чувашская Республика - 95
  22. 22. Краснодарский край - 92
  23. 23. Республика Татарстан - 90
  24. 24. Свердловская область - 90
  25. 25. Рязанская область - 88
  26. 26. Курская область - 85
  27. 27. Белгородская область - 82
  28. 28. Республика Башкортостан - 81
  29. 29. Новосибирская область - 81
  30. 30. Кабардино-Балкарская Республика - 80
  31. 31. Ставропольский край - 77
  32. 32. Тамбовская область - 75
  33. 33. Алтайский край - 71
  34. 34. Орловская область - 68
  35. 35. Кировская область - 68
  36. 36. Смоленская область - 67
  37. 37. Липецкая область - 65
  38. 38. Республика Северная Осетия - 62
  39. 39. Челябинская область - 62
  40. 40. Ивановская область - 61
  41. 41. Хабаровский край - 61
  42. 42. Новгородская область - 60
  43. 43. Омская область - 60
  44. 44. Владимирская область - 59
  45. 45. Ленинградская область - 57
  46. 46. Республика Тыва - 52
  47. 47. Приморский край - 51
  48. 48. Астраханская область - 50
  49. 49. Республика Адыгея - 49
  50. 50. Тюменская область - 45
  51. 51. Воронежская область - 44
  52. 52. Республика Ингушетия - 44
  53. 53. Калининградская область - 43
  54. 54. Пермский край - 43
  55. 55. Оренбургская область - 42
  56. 56. Республика Марий Эл - 41
  57. 57. Вологодская область - 40
  58. 58. Тверская область - 37
  59. 59. Мурманская область - 32
  60. 60. Республика Мордовия - 32
  61. 61. Камчатский край - 32
  62. 62. Забайкальский край - 31
  63. 63. Ямало-Ненецкий АО - 29
  64. 64. Томская область - 28
  65. 65. Карачаево-Черкесская Республика - 25
  66. 66. Республика Коми - 24
  67. 67. Чеченская Республика - 24
  68. 68. Псковская область - 23
  69. 69. Республика Калмыкия - 23
  70. 70. Республика Бурятия - 19
  71. 71. Удмуртская Республика - 18
  72. 72. Республика Карелия - 16
  73. 73. Кемеровская область - 15
  74. 74. Амурская область - 15
  75. 75. Республика Хакасия - 11
  76. 76. Костромская область - 7
  77. 77. Магаданская область - 5
  78. 78. Республика Алтай - 3
  79. 79. Еврейская АО - 3
  80. 80. Курганская область - 2
  81. 81. Сахалинская область - 2
  82. 82. Республика Крым - 2
  83. 83. Чукотский АО - 1
  84. 84. г. Севастополь - 1

Всего в России зарегистрировано 344 481 случая (+2,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки умерли 153 человека:
  1. Белгородская область - 1
  2. Калужская область - 3
  3. Липецкая область - 1
  4. Московская область - 5
  5. Орловская область - 2
  6. Смоленская область - 2
  7. Тамбовская область - 1
  8. Тверская область - 2
  9. Москва - 59
  10. Санкт-Петербург - 20
  11. Астраханская область - 2
  12. Волгоградская область - 1
  13. Республика Дагестан - 14
  14. Республика Северная Осетия - Алания - 4
  15. Республика Марий Эл - 1
  16. Республика Чувашия - 1
  17. Кировская область - 1
  18. Нижегородская область - 5
  19. Самарская область - 1
  20. Саратовская область - 2
  21. Свердловская область - 2
  22. Ханты-Мансийский АО - 2
  23. Ямало-Ненецкий автономный округ - 1
  24. Челябинская область - 1
  25. Новосибирская область - 2
  26. Омская область - 2
  27. Томская область - 5
  28. Республика Бурятия - 1
  29. Республика Саха (Якутия) - 1
  30. Камчатский край - 4
  31. Амурская область - 4
  32. Умерли за весь период пандемии 3 541 человек.
  33. За сутки выписано 5 363 выздоровевших:
  34. Белгородская область - 5
  35. Брянская область - 58
  36. Владимирская область - 9
  37. Воронежская область - 28
  38. Ивановская область - 5
  39. Калужская область - 30
  40. Костромская область - 5
  41. Курская область - 30
  42. Липецкая область - 71
  43. Московская область - 357
  44. Орловская область - 37
  45. Рязанская область - 18
  46. Смоленская область - 22
  47. Тамбовская область - 44
  48. Тульская область - 11
  49. Ярославская область - 10
  50. Москва - 2427
  51. Республика Карелия - 22
  52. Республика Коми - 15
  53. Архангельская область - 19
  54. Вологодская область - 7
  55. Калининградская область - 4
  56. Ленинградская область - 38
  57. Мурманская область - 10
  58. Новгородская область - 7
  59. Санкт-Петербург - 328
  60. Республика Адыгея - 5
  61. Республика Калмыкия - 6
  62. Республика Крым - 1
  63. Краснодарский край - 41
  64. Астраханская область - 18
  65. Волгоградская область - 7
  66. Ростовская область - 51
  67. Севастополь - 1
  68. Республика Дагестан - 265
  69. Кабардино-Балкарская Республика - 7
  70. Республика Северная Осетия - Алания - 82
  71. Чеченская Республика - 1
  72. Ставропольский край - 7
  73. Республика Башкортостан - 39
  74. Республика Марий Эл - 7
  75. Республика Мордовия - 11
  76. Республика Татарстан - 82
  77. Удмуртская Республика - 1
  78. Республика Чувашия - 31
  79. Пермский край - 50
  80. Кировская область - 18
  81. Нижегородская область - 141
  82. Оренбургская область - 47
  83. Пензенская область - 93
  84. Самарская область - 58
  85. Саратовская область - 62
  86. Ульяновская область - 36
  87. Курганская область - 4
  88. Свердловская область - 19
  89. Тюменская область - 34
  90. Ханты-Мансийский АО - 34
  91. Ямало-Ненецкий автономный округ - 34
  92. Челябинская область - 65
  93. Республика Алтай - 1
  94. Республика Хакасия - 3
  95. Алтайский край - 16
  96. Красноярский край - 11
  97. Иркутская область - 18
  98. Кемеровская область - 6
  99. Новосибирская область - 9
  100. Омская область - 36
  101. Томская область - 44
  102. Республика Бурятия - 44
  103. Республика Саха (Якутия) - 36
  104. Забайкальский край - 10
  105. Камчатский край - 73
  106. Приморский край - 26
  107. Магаданская область - 3
  108. Хабаровский край - 13
  109. Еврейская автономная область - 37
  110. Чукотский автономный округ - 2

За весь период выписано 113 299 выздоровевших.

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