В Пермском крае умерло пять пациентов с коронавирусом

В Пермском крае сегодня скончались еще три пациента, которым посмертно был поставлен диагноз COVID-19. Таким образом, за выходные количество умерших, инфицированных коронавирусом в регионе составило пять человек.

Как пояснили в региональном минздраве, в настоящее время причины смерти умерших пациентов уточняются. При этом за последние сутки в Прикамье опасной инфекцией заразились еще 43 человека. Из них четыре ребенка, а также четыре человека старше 65 лет. Все заболевшие заблаговременно изолированы и находятся на лечении.

Напомним, общее число инфицированных COVID-19 в Пермском крае достигло 1367 человек. Ежесуточный прирост больных составил на сегодняшний день составляет 3,2 процента.