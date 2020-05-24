В Новосибирской области от COVID-19 скончались еще два человека

Список умерших от COVID-19 новосибирцев пополнился еще двумя жителями. Это мужчины в возрасте 39 лет и 61 года. Таким образом, по данным оперативного штаба НСО по борьбе с коронавирусом, число летальных исходов достигло 29.

Всего за последние сутки зафиксирован 81 новый случай. Число заболевших достигло 2124 человека, в том числе 134 ребенка. 891 человек выздоровел,

В отделениях реанимации в настоящее время находятся 69 человек. 22 из них - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Тест на коронавирус прошли 93 543 жителей региона. Под медицинским наблюдением остаются 2655 человек, еще 15 504 человека сняты с учета, - говорится в сообщении оперативного штаба.