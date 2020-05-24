МЧС сообщило о зафиксированном в Ингушетии землетрясении

Жители городов Сунжа и Карабулак в Ингушетии ощутили подземные толчки. Землетрясение также затронуло ряд сельских поселений Сунженского района.

Как сообщает пресс-служба МЧС региона, геофизической службой РАН зафиксированы колебания магнитудой Mb-4,3 и Ms-3,2. Интенсивность составила 2,6-2,8 баллов.

Эпицентр событий находится в Серноводском районе Чечни между селами Сернаводское и Ассиновское на глубине 10 километров.

"Жалоб от населения о разрушениях не поступало. Погибших и пострадавших нет", - уточнили в пресс-службе ведомства.