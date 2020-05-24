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24.05.2020 07:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МЧС сообщило о зафиксированном в Ингушетии землетрясении

Текст: Николай Грищенко

Жители городов Сунжа и Карабулак в Ингушетии ощутили подземные толчки. Землетрясение также затронуло ряд сельских поселений Сунженского района.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба МЧС региона, геофизической службой РАН зафиксированы колебания магнитудой Mb-4,3 и Ms-3,2. Интенсивность составила 2,6-2,8 баллов.

Эпицентр событий находится в Серноводском районе Чечни между селами Сернаводское и Ассиновское на глубине 10 километров.

"Жалоб от населения о разрушениях не поступало. Погибших и пострадавших нет", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

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