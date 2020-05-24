Раненному в Дагестане спецназовцу стало лучше

Уже можно надеяться, что военнослужащий Росгвардии, получивший тяжелое ранение в ходе боестолкновения с вооруженной бандгруппой в Дагестане, пойдет на поправку. В пресс-службе Росгвардии корреспонденту "РГ" сообщили, что медики отмечают улучшение самочувствия спецназовца.

Напомним, что раненый при задержании преступников росгвардеец был экстренно эвакуирован в лечебное учреждение, находящееся на удалении более 100 км от места боя. Его товарищи сумели уложиться в "золотой час": так в подразделениях спецназа обозначается время, в течение которого раненого необходимо доставить из района боестолкновения на операционный стол, чтобы он остался жив. Благодаря профессионализму и выдержке всех задействованных в задержании, включая группу медэвакуации, летчика и хирурга, жизнь бойца оказалась спасена. Вовремя была оказана квалифицированная медицинская помощь, проведено несколько операций. В настоящее время состояние военнослужащего улучшилось.

Как сообщалось ранее, за проявленные в столкновении с бандитами мужество и самоотверженность росгвардеец будет представлен к награде.