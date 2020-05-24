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Участник Bad Balance Купер погиб в пожаре вместе с матерью

Новости
    24.05.2020, 18:03
Текст:   Олег Усков

Роман "Купер" Алексеев, участник Bad Balance, старейшего российского рэп-проекта, сгорел в своей квартире в Выборгском районе Санкт-Петербурга 23 мая.

Об этом Влад "Мастер Шеff" Валов, основатель группы, сообщил в Instagram.

Как добавил Мастер Шеff, вместе с 43-летним рэпером погибла его мать Людмила.

Обстоятельства инцидента Шеff не уточнил, рассказа лишь, что судмедэкспертиза состоится 25 мая.

"Купера больше нет... Сольный рэп-артист, самый техничный рэп-исполнитель и голос питерского андеграунда. За плечами Купера создание своего уникального рэп-стиля и участие в бессмертном хите "Питер - Я Твой", - написал Шеff.

"Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив...", - неожиданно подытожил своей некролог исполнитель.

В девяностые Купер был участников рэп-группы DA-108, в начале нулевых войдя в состав Bad Balance. В 2006-м Алексеев выпустил сольный альбом "Йа".

Bad Balance основан осенью 1989 года Валовым и Глебом LA Матвеевым.

Вчера ТАСС сообщило о пожаре в квартире на Северном проспекте Петербурга, уведомив о гибели двух человек.

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