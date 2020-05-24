Жители Ленобласти на руках перенесли легковушку для проезда пожарных

Пожар, произошедший в Мурино (Ленинградская область), заставил местных жителей совершить настоящий подвиг: они на руках перенесли с дороги легковой автомобиль, который загораживал проезд машинам МЧС. Видеозапись об этом появилась в соцсетях. А на официальном сайте ГУ МЧС по Ленинградскрой области отмечено: возгорание произошло в доме по улице Новая, но еще до прибытия дежурных подразделений борьбу с огнём начал сотрудник ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области Дмитрий Подгорный, проживающий в том же подъезде.

Дмитрий услышал звук тревоги и начал поэтажный обход. Он обнаружил на 21 этаже сильное задымление. Поднявшись на этаж выше, Подгорный размотал рукав пожарного крана и стал тушить из окна горящую квартиру.

К этому моменту подъехала дежурная смена службы пожаротушения ГУ МЧС России по Ленинградской области, которая сразу же организовала эвакуацию жильцов - всего было выведено 32 человека.

Однако для того, чтобы машина пожарных смогла беспрепятственно проехать к нужному подъезду, жителям пришлось освобождать для нее путь, которому мешала припаркованная у обочины автомашина. Ее, раскачав, перенесли на тротуар на руках несколько крепких мужчин - жителей Мурино.

Выяснилось, что в 27-этажном жилом доме горела однокомнатная квартира на площади 23 квадратных метра. Через несколько минут пожар был локализован, а к 21.00 потушен полностью. Жертв и пострадавших нет.