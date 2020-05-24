В Крыму начнут строить универсальные десантные корабли

Минобороны подписало с керченским судостроительным заводом "Залив" крупный контракт на постройку первых двух универсальных десантных кораблей-доков.

Скорее всего, первый корабль будет заложен этим летом. Первоначально планировалось сделать это в мае, но карантинные мероприятия, связанные с коронавирусной инфекцией, внесли свои коррективы. Можно сразу сказать - подобных кораблей в отечественном ВМФ еще не было.

Агентство ТАСС, обнародовавшее эту новость, впрочем, уточнило, что не располагает официальным подтверждением информации о контракте. Но это, скорее всего, - вопрос времени. О том, что именно на судостроительном заводе "Залив" станут строить новейшие десантные корабли, впервые заговорили еще в прошлом году. Однако какого проекта будут эти корабли, оставалось неизвестно. Версии были самые разные.

Несмотря на то, что и сейчас проект не назван, очевидно, что это будет 23900, разработанный Зеленодольским проектно-конструкторским бюро. Весьма убедительно об этом высказались эксперты сайта bmpd, специализирующегося на военно-технической тематике. По их словам, материалы по проекту 23900 были впервые публично продемонстрированы Владимиру Путину 9 января 2020 года во время посещения им Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова в Севастополе. Тогда президенту показали большую экспозицию, посвященную перспективам развития Военно-Морского Флота. В том числе, плакат с изображением универсального десантного корабля, на котором можно увидеть некоторые характеристики.

Предназначение новых универсальных десантных кораблей формулируется так:

- прием, перевозка морем и высадка войск и техники десанта;

- огневое поражение объектов противодесантной обороны противника;

- перевозка войск, действующих на приморских направлениях.

Водоизмещение - более 20 тысяч тонн. Помимо вертолетов различных типов, корабль может брать на борт до 1000 десантников, 75 единиц различной техники, а в специальной док-камере размещается 6 единиц десантно-высадочных средств.

Почему для строительства таких кораблей выбран завод "Залив", легко объяснимо. Это одно из крупнейших судостроительных предприятий Европы. В советское время здесь строили даже супертанкеры. Сухой док имеет длину 360 метров, ширину - 60 метров. Достройка судов после спуска на воду производится на двух глубоководных причалах, оснащенных специальным крановым оборудованием.

Вне всякого сомнения, завод "Залив" обладает необходимым оборудованием и профессиональными навыками своих специалистов для выполнения судостроительных работ любой сложности.