В Ростовской области поисковики нашли запертый сейф 1941 года

В Ростовской области бойцы поискового отряда "Миус-фронт" нашли засыпанный блиндаж времен Великой Отечественной войны. Среди россыпи гильз и других предметов снаряжения оказался запертый на ключ походный металлический сейф.

- Скорее всего он принадлежал штабу 339-й стрелковой Таманско-Бранденбургской дивизии, которая защищала подступы к Ростову-на-Дону. Предположительно сейф был оставлен в октябре 1941 года, когда части дивизии пробивались из окружения, - рассказал "РГ" руководитель поискового отряда "Миус-фронт" Андрей Кудряков.

Несмотря на проведенные в земле годы артефакт оказался в прекрасном состоянии. Поисковики предполагают, что в сейфе находятся строевые и секретные документы, а возможно 792-я полевая касса Госбанка СССР. Военные историки приступили к подготовительным работам для вскрытия сейфа.

Отметим, что при формировании стрелковых полков 339-й дивизии соблюдался принцип территориальности. Таганрогский полк был укомплектован жителями Таганрога и прилегающих к нему сельских районов. Сальский полк укомплектован был жителями города Сальска и его окрестностей. В Ростовский полк вошли в ростовчане, новочеркассцы и жители города Шахты. Всего дивизия насчитывала 13 тысяч солдат и офицеров.

Дивизия была сформирована всего за 24 дня, а затем без подготовки брошена в бой против I-ой танковой группы Клейста. Не имевшие тяжелого вооружения и артиллерии 1137-й Ростовский и 1135-й Сальский полки попали в окружение и были почти полностью уничтожены. Тем не менее другие части дивизии смогли отойти с боями и в последствии участвовали в освобождения Ростова-на-Дону, битве за Кавказ, Севастополь, Варшаву и взятии Берлина.

За проявленное мужество и героизм девять солдат и офицеров дивизии стали Героями Советского Союза, а четверо - полными кавалерами ордена Славы.