Шнуров и Пригожин поспорили о "чудовищном положении" артистов

Музыкант Сергей Шнуров и продюсер Иосиф Пригожин решили публично обсудить "чудовищное" положение, в котором оказались музыканты, певцы, актеры и даже артисты цирка из-за пандемии коронавируса.

Началось все с интервью Пригожина "Вечерней Москве", в котором он посетовал на "чудовищное положение" артистов из-за коронавируса.

"Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать", - заявил продюсер и добавил, что сейчас многие вынуждены "проедать то, что удалось в свое время скопить".

На это заявление тут же отреагировал Сергей Шнуров, который разметил в своем Instagram ироничное стихотворение и в шутку спросил, а не начал ли продюсер питаться кашей из ботвы и бересты.

Иосиф Пригожин не остался в стороне и продолжил заочный диалог со Шнуровым. Продюсер пояснил, что его слова вырвали из контекста. И на самом деле он не говорил о своей жене или других популярных исполнителях, а о людях творческих профессий в целом, которые лишились возможности выступать и получать гонорары. А это и артисты театра, кино, цирка, и танцоры, и музыканты. Многие из них, по словам Пригожина, посвятили себя творчеству и не имеют других навыков для заработка денег. Продюсер призвал быть "внимательными к тому, что мы говорим и делаем".

Мужа поддержала и певица Валерия, напомнив, что особенно тяжело сегодня приходится неизвестным артистам, некоторые из них "действительно голодают".

Сергей Шнуров вновь не остался в стороне и разразился новым стихотворением на злобу дня: "Делегат артистов цирка! / Я смеюсь, катаясь лежа, / Цирковой ты наш заступник, / Представитель молодежи, / Ей бы ближе был Укупник".

А пока вся страна с интересом наблюдает за словесным баттлом двух ярких представителей шоу-бизнеса, хочется пожелать им обоим и всем, кто еще включится в этот спор, быть внимательнее к тому, что они говорят и делают.