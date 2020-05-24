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24.05.2020 14:57
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Си Цзиньпин заявил, что следует продвигать новые преимущества Китая

23 мая генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин присутствовал на объединенном заседании членов Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК), представляющих экономические круги, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Он призвал ускоренными темпами создать целостную систему внутреннего потребления, всесторонне продвинуть инновации, такие новые стратегические отрасли промышленности, как цифровая экономика и "умное" производство, чтобы сформировать как можно больше новых источников роста экономики. Необходимо продвигать новые преимущества Китая для участия в международном сотрудничестве в современных условиях.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что в мире усиливается влияние протекционизма, но Китай неуклонно придерживается мультилатерализма и демократизации международных отношений и продвигает формирование мировой экономики открытого типа. Глава страны отметил, что Китай прилагает большие усилия для обеспечения безопасности цепочек производства и снабжения, активно предотвращает и снимает существенные риски.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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