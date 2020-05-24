Си Цзиньпин заявил, что следует продвигать новые преимущества Китая

Он призвал ускоренными темпами создать целостную систему внутреннего потребления, всесторонне продвинуть инновации, такие новые стратегические отрасли промышленности, как цифровая экономика и "умное" производство, чтобы сформировать как можно больше новых источников роста экономики. Необходимо продвигать новые преимущества Китая для участия в международном сотрудничестве в современных условиях.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что в мире усиливается влияние протекционизма, но Китай неуклонно придерживается мультилатерализма и демократизации международных отношений и продвигает формирование мировой экономики открытого типа. Глава страны отметил, что Китай прилагает большие усилия для обеспечения безопасности цепочек производства и снабжения, активно предотвращает и снимает существенные риски.