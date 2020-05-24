Умер Народный артист России Тамерлан Нугзаров

Народный артист РСФСР, наездник, легенда цирка Тамерлан Нугзаров скончался 24 мая в возрасте 77 лет. Некролог опубликован на сайте Росгосцирка.

"Талантливый и незаурядный человек, Тамерлан Темирсалтанович был не просто артистом, дрессировщиком, режиссёром… Он был всадником, покоряющим сердца", - сказано в нем.

Тамерлан Нугзаров родился 1 июня 1942 года в Орджоникидзе. Цирковая карьера артиста началась, когда ему было пятнадцать лет.

Нугзаров - лауреат Государственной премии РФ (за спектакль "Горская легенда"), помимо которой за карьеру он собрал самые престижные международные награды. Например, принц Монако Альберт наградил артиста статуэткой "Золотого клоуна", актриса Джина Лоллобриджида вручала "Платиновую звезду" в Вероне, а актер Кирк Дуглас - циркового "Оскара" в Лос-Анджелесе.

Вместе со своим коллективом Нугзаров побывал в 25 странах, выступал в "Радио-сити-мьюзик-холле" в США и театр "Каре" в Амстердаме. В Детройте каждое его представление собирало в течение семи дней по 25 тысяч зрителей.

В 1972 году на экраны вышел двухсерийный комедийный фильм-ревю "Карнавал" с участием Нугзарова.