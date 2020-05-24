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Умер прославленный африканский музыкант Мори Канте

Новости
    24.05.2020, 16:48
Текст:   Олег Усков

Мори Конте, гвинейский певец и именитый игрок на коре, западноафриканском инструменте, по звуку близкому к лютне и арфе, умер в больнице Конакри, столицы страны, 22 мая в возрасте семидесяти лет.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на подтверждение от сына артиста. Уточнившего, что его отец страдал от хронических болезней и ранее регулярно ездил на лечение во Францию. Но в последнее время это перестало быть возможным из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В результате музыкант стремительно угас на руках родных.

Президент Гвинеи выразил в своем Twitter соболезнования, скорбя по утрате, которую понесла культура Африки.

Сенегальский музыкант Юссу Н'Дур также выразил скорбь, назвав Канте "баобабом африканской культуры".

Мори Канте родился в 1950 году. В семь начал заниматься музыкой, в 27 создал группу Les Milieus Branches, состоящую из 35 человек.

Наиболее прославила артиста песня 1988 года Yé ké Yé ké, ставшая огромным хитом, вышедшая в топы чартов ряда европейских стран и претерпевшая множество ремиксов и прочего переосмысления.

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