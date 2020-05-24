Умер прославленный африканский музыкант Мори Канте

Мори Конте, гвинейский певец и именитый игрок на коре, западноафриканском инструменте, по звуку близкому к лютне и арфе, умер в больнице Конакри, столицы страны, 22 мая в возрасте семидесяти лет.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на подтверждение от сына артиста. Уточнившего, что его отец страдал от хронических болезней и ранее регулярно ездил на лечение во Францию. Но в последнее время это перестало быть возможным из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В результате музыкант стремительно угас на руках родных.

Президент Гвинеи выразил в своем Twitter соболезнования, скорбя по утрате, которую понесла культура Африки.

#Mory_Kanté La culture africaine est en deuil. Mes condoléances les plus attristées...

Merci l'artiste. Un parcours exceptionnel. Exemplaire. Une fierté. pic.twitter.com/Acoxjyfwnb — Alpha CONDÉ (@alphacondepresi) May 22, 2020

Сенегальский музыкант Юссу Н'Дур также выразил скорбь, назвав Канте "баобабом африканской культуры".

Je viens d'apprendre avec consternation le rappel à Dieu de mon frère aîné et référence Maître Mory Kanté. Je ressens un énorme vide aujourd'hui avec le départ de ce baobab de la Culture Africaine. Repose en paix. De ton Frère affligé Youssou Ndour pic.twitter.com/L62RWiEbTh — YOUSSOU NDOUR (@YoussouNdourSN) May 22, 2020

Мори Канте родился в 1950 году. В семь начал заниматься музыкой, в 27 создал группу Les Milieus Branches, состоящую из 35 человек.

Наиболее прославила артиста песня 1988 года Yé ké Yé ké, ставшая огромным хитом, вышедшая в топы чартов ряда европейских стран и претерпевшая множество ремиксов и прочего переосмысления.