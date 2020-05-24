В Киргизии от коронавируса скончался экс-спикер парламента Мукар Чолпонбаев. Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

По официальной информации, политик поступил в больницу 5 мая 2020 года. После проведенного обследования у него была выявлена коронавирусная инфекция.

20 мая врачи отмечали некоторое улучшение состояния здоровья пациента. Дочь Мукара Чолпонбаева на своей страничке в социальных сетях сообщала, что ее отец полностью излечился от коронавируса. Сам политик называл COVID-19 придуманной болезнью.

Несмотря на принимаемые медиками меры, его состояние резко ухудшилось, развилась двухсторонняя пневмония. Кроме этого, у него обострились хронические заболевания почек и сердца, от которых он лечился ранее.

На днях состояние здоровья экс-спикера резко ухудшилось. Он был переведен в реанимационное отделение. В 12:30 по бишкекскому времени врачи констатировали смерть Мукара Чолпонбаева.

Напомним, Мукар Чолпонбаев с 1995 по 2000 годы был депутатом Законодательного собрания парламента Киргизии. С 1995 по 1996 годы занимал пост спикера.