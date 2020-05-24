В вузы России дополнительно распределят более 30 тысяч бюджетных мест

В этом году в российские вузы будет дополнительно распределено чуть более 30 тысяч бюджетных мест. Об этом в эфире радио "КП" заявил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, передает сайт KP.Ru.

- Информация о количестве мест, которые были распределены в прошлом году, есть на сайтах вузов, - уточнил Афанасьев. - А вот куда и на какие направления в первую очередь пойдут дополнительные места, в ближайшее время установит правительство. Это поручение президента и сейчас идет процесс его выполнения.