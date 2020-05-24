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24.05.2020 16:00
Рубрика: В мире

Во Франции начали отбирать права за использование телефона за рулем

Текст: Диана Ковалева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нарушили ПДД и при этом ехали с телефоном в руке? Можете распрощаться с правами! Такое правило теперь действует во Франции. При чем остаться без документов рискуют как и крупные нарушители, так и те, кто проехал на красный свет или превысил скорость.

Фото: twitter.com / laur_dc1
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По новой схеме сначала права изымают на три дня. За это время местный судья должен решить судьбу провинившегося: либо вернуть ему удостоверение, либо продолжить удерживать его - максимум полгода. Однако если в результате действий водителя погиб или получил травмы человек, права могут отобрать и на год.

Французское издание Actu17 опубликовало список нарушений, за которые вкупе с использованием телефона за рулем совершенно точно можно пересесть на общественный транспорт. Это, в частности, касается несоблюдения безопасной дистанции между автомобилями, перестроения или начала движения без предупредительных световых сигналов, а также отказа пропустить пешеходов.

Отметим, что раньше во Франции за использование мобильного во время вождения наказывали лишь штрафом в 135 евро и тремя штрафными баллами.

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