Во Франции начали отбирать права за использование телефона за рулем

Нарушили ПДД и при этом ехали с телефоном в руке? Можете распрощаться с правами! Такое правило теперь действует во Франции. При чем остаться без документов рискуют как и крупные нарушители, так и те, кто проехал на красный свет или превысил скорость.

По новой схеме сначала права изымают на три дня. За это время местный судья должен решить судьбу провинившегося: либо вернуть ему удостоверение, либо продолжить удерживать его - максимум полгода. Однако если в результате действий водителя погиб или получил травмы человек, права могут отобрать и на год.

Французское издание Actu17 опубликовало список нарушений, за которые вкупе с использованием телефона за рулем совершенно точно можно пересесть на общественный транспорт. Это, в частности, касается несоблюдения безопасной дистанции между автомобилями, перестроения или начала движения без предупредительных световых сигналов, а также отказа пропустить пешеходов.

Отметим, что раньше во Франции за использование мобильного во время вождения наказывали лишь штрафом в 135 евро и тремя штрафными баллами.