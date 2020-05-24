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24.05.2020,  
11:18
Текст:  Антон Валагин

Военный вертолет уронил дверь на школу

Фото: Miguel Mendez/Wikimedia.org Фото: Miguel Mendez/Wikimedia.org
Фото: Miguel Mendez/Wikimedia.org

Дверь грузового люка ирландского армейского вертолета AW139 упала на территорию средней школы в Дублине. Никто не пострадал.

Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
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Авария произошла после того, как вертолет доставил пациента в дублинскую больницу. После ЧП машина совершила посадку в близлежащем парке.

- Отдел безопасности проводит расследование. После выяснения причины ЧП полеты будут продолжены, сообщили BBC в штабе военно-воздушного корпуса Ирландии.

AgustaWestland AW139 - англо-итальянский многоцелевой вертолет. Участвовавшая в инциденте машина используется армией Ирландии в медицинских целях - для доставки пациентов в больницы.

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