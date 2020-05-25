Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая

Покорители космоса

Премьера мелодрамы "Журавль в небе" - на Первом канале. Главные роли в фильме сыграли Мария Луговая, Сергей Пускепалис, Ольга Кабо. История охватывает почти два десятилетия - с начала шестидесятых до конца семидесятых. Начало - 1961 год. Школьница авиаграда Ася Солнцева встречает свою любовь на городском празднике в честь первого полета человека в космос. Юра Громов - покоритель не только женских сердец, но и небесных просторов: он занимается в аэроклубе и мечтает стать летчиком. Подготовиться к экзаменам Асе помогает сын известного авиаконструктора Спасского Яша. Яша не просто верный товарищ и друг, он считает Асю своей судьбой и искренне любит ее. Но Асино сердце ведет ее вслед за Юрой…История разворачивается на фоне создания "самолета будущего" - первого в мире сверхзвукового пассажирского лайнера "Журавль".

Первый канал, 25-28 мая, 21:30

Кошка в темной комнате

Игорь Петренко, Мария Андреева, Гела Месхи, Константин Лавроненко, Михаил Боярский и Екатерина Гусева предстанут перед зрителем в сериале "Черная кошка", который с понедельника начнут демонстрировать на канале "Россия 1". Это повторный показ, но зрители с удовольствием смотрят историю, рассказывающую о том, что жестокая, таинственная и неуловимая "Черная кошка" действительно существовала. Более того, была не одна. В одной только Москве в разные годы орудовали несколько "Черных кошек", а по всему Союзу счет шел на тысячи. Легенда превратилась в миф и обрела подражателей. Прототипом главного героя Виктора Каратова стал знаменитый сыщик УГРо Владимир Арапов. Именно он в 50-х арестовал банду, совершившую несколько десятков убийств и ограблений. У героя Ивана Мишина тоже есть свой прототип - главарь банды Иван Митин, спортсмен и рабочий-комсомолец, мастер смены оборонного завода № 34, который на момент ликвидации банды был представлен к высокой правительственной награде - ордену Трудового Красного Знамени.

"Россия 1", с 25 мая, 21:20

Актерские слезы

Героиня программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр" - актриса Дарья Екамасова. Свою первую роль Екамасова сыграла в фильме Андрея Прошкина "Спартак и Калашников": "Мне там всего шестнадцать лет… В одной сцене надо было плакать. Андрей Прошкин отводил меня в отдельную комнату, где детдомовцы рассказывали какие-то страшные истории своих судеб, ждал. А мне все равно не плакалось… И вот уже конец съемок, я выхожу, а там стоит вся съемочная группа. И я заплакала, потому что стыдно было".

Как слишком молодой возраст чуть не помешал Дарье сыграть в фильме "Жила-была одна баба" Андрея Смирнова? За что она благодарна Александру Пороховщикову? Что изменилось в ее жизни с рождением ребенка? Почему она до сих считает актерство скорее хобби, чем профессией? Об этом и другом - в программе.

"ТВ Центр", 26 мая, 13:40

Счастье быть русским поэтом

1 июня исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося поэта, переводчика Давида Самойлова. К этой дате "Россия К" покажет фильм из цикла "Больше, чем любовь" (31 мая, 17:15) и поэтическая программа "Константин Райкин читает Давида Самойлова" (31 мая, 17:55). Стихи Давида Самойлова считают своими самыми любимыми многие известные режиссеры, актеры, композиторы и не только, и у каждого из них - своя строчка "из Самойлова": "Мне выпало счастье быть русским поэтом. Мне выпала честь прикасаться к победам", "Долго пахнут порохом слова…" или "О, как я поздно понял, зачем я существую, зачем гоняет сердце по жилам кровь живую"… Ну а "Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые…" вспоминают даже те, кто не знает, что их написал Самойлов. Десятки стихов поэта стали популярными песнями, исполняемыми известными певцами и бардами, а его переводы Уильяма Шекспира, Рабиндраната Тагора, Бертольда Брехта, Артюра Рембо, Гийома Аполлинера и других польских, чешских, словацких, болгарских, венгерских, албанских, эстонских поэтов до сих пор считаются эталонными. А еще мало кто знает, что Давид Самуилович является автором сценариев к мультипликационным и художественным фильмам и спектаклям и даже сам снялся в роли декламатора стихов в фильме Динары Асановой "Ключ без права передачи".

"Россия К", 31 мая, 17:15

Девять балетов в одном шедевре

В цикле "Шедевры мирового музыкального театра" труппа "Балет Прельжокажа" всемирно известного французского хореографа Анжелена Прельжокажа представит балет "Плейлист №1", который составят 9 фрагментов известных балетов разных лет: "Возвращение в Берратам", "Ночи", "Призрачное доказательство", "Парк", "А дальше - тысячелетие покоя", "Пейзаж после битвы", "Экстравагантность", "Белоснежка", "Ромео и Джульетта". Спектакль был показан в театре "Королевская опера Версаля" в 2017 году.

"Россия К", 31 мая, 22:00

"Галилео" с новым ведущим

На СТС возвращается научно-популярная программа "Галилео" с новым ведущим Владимиром Маркони. Вместе с известным блогером Даней Крастером шоумен покажет науку с неожиданной и увлекательной стороны. Для тех, кто не застал или не знает - "Галилео" - российская версия немецкого шоу Galileo, которое в этом году отмечает 22-летие. Премьера "Галилео" состоялась 26 марта 2007 года на СТС, а всего за 8 лет вышло 1 084 выпуска. Первым ведущим программы был шоумен и физик по образованию Александр Пушной, который также отвечал за музыкальное оформление проекта. Кстати, научно-популярное шоу 16 раз номинировали на премию ТЭФИ. Законы физики, химические эксперименты, игры разума, любопытные исследования и просто удивительные факты ждут зрителей в новой версии любимого шоу. А еще "Галилео" поможет подросткам освоить школьную программу и стать звездой ЕГЭ, а их родителям - узнать ответы на любопытные вопросы об окружающем мире, ведь обновленная программа выходит при поддержке Министерства просвещения

СТС, 25 мая, 14:00

Дружим с наукой

Телеканал о человеке и природе HDL подготовил настоящую экспедицию - устраивает научную неделю. Что происходит с миром после тотального проникновения Интернета во все сферы жизни? Как выжить в засушливой африканской пустыне? Что делать, если вся планета Земля перестанет быть пригодной для жизни? Каждый день - новое открытие!

Первый документальный цикл - "Роботы наступают". Он посвящен новейшим достижениям в области робототехники. Второй фильм "10 вещей, которые нужно знать о будущем". Математик Ханна Фрай попытается заглянуть в будущее, рассказав о десяти новейших технологиях и научных открытиях. Третий - "Научные приключения" Для двух научных журналистов Эмили и Мари-Пьер наука - больше чем профессия, это настоящая страсть. Вместе они путешествуют по миру, чтобы встретиться с выдающимися учеными: астрономами, вулканологами, археологами. "Искусственный интеллект" - так называется четвертый фильм. Какое будущее у искусственного интеллекта? Что это - дар или проклятие? После того, как суперкомпьютер AlphaGo обыграл чемпиона мира в настольную стратегическую игру го, человечество все настойчивее и тревожнее задает себе эти вопросы. Пятая картина - "Чародей нашего времени" - рассказывает о французском инженере Алене Гаше, который разработал передовую технологию, позволяющую находить пресную воду в самых глубоких недрах Земли. Следуя его указаниям, ЮНЕСКО удалось построить буровые станции по всему миру, которые снабжают пресной водой сотни тысяч людей.

HDL, с 25 по 31 мая

Любовная песня

Сериал-антология о самом главном чувстве "Личная жизнь" - на сервисе Амедиатека. В первом сезоне главную роль исполнит Анна Кендрик, знакомая по сериалу "Идеальный голос". Зрителей ждет увлекательное путешествие от робкой влюбленности до последних аккордов любовной песни. Можно ли найти истинную романтику в наше циничное время? Сериал попытается дать ответ на этот вопрос. В качестве исполнительного продюсера проекта выступил известный комедийный режиссер Пол Фиг - один из его прошлых фильмов "Копы в юбках".

Амедиатека, с 28 мая

Искания мусульманина-миллениала

Второй сезон сериала "Рами" - на сервисе Амедиатека с 30 мая. Рами Юссеф продолжает искать компромисс между глубокой верой и современным ритмом жизни. Городские соблазны и постоянные моральные вызовы - второй сезон революционной комедии еще ярче раскроет противоречия, с которыми вынужден сталкиваться мусульманин-миллениал. В касте сериала звездное пополнение - к проекту присоединился Махершала Али, известный по классическому сериальному хиту "Настоящий детектив".

Амедиатека, с 30 мая

Центральный парк и хозяйка отелей

Фото: Предоставлены Apple TV +

Apple TV+ 29 мая представляет анимационный сериал "Центральный парк". Оуэну Тиллерману некогда скучать: он живет и работает в Центральном парке Нью-Йорка. Вот и сейчас Оуэну и его семье приходится защищать парк от богатой наследницы отельной империи, которая хочет застроить территорию многоквартирными домами. Проект от создателей "Закусочной Боба" и "Холодного сердца". Оригинальный каст актеров озвучания выше всяких похвал: Джош Гад, Кристен Белл, Лесли Одом-младший, Тайтус Берджесс, Стенли Туччи и другие

Apple TV+, с 29 мая

Без слова "пандемия"

Фото: предоставлено Яндекс. Эфир

Алена Долецкая и Рубен Варданян запускают онлайн-проект "15 min" в Яндекс.Эфире. Каждая программа длится 15 минут и проходит в прямом эфире. Один эфир - одна тема, в которой рассмотрят социальную, психологическую и бизнес-составляющую. Например, темы первых выпусков: "Новые времена: жизнь или смерть частного пространства" и "Новые времена: новые свадьбы". В проекте ведущие обсудят явления и события "Новых Времен" (авторы намеренно не используют слов "пандемия", "карантин" и "самоизоляция"). Варданян и Долецкая ждут от аудитории вопросы, комментарии и личные истории.

Яндекс.Эфир, 25 мая, 12:15